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保險卓越獎／和泰產險連續兩屆獲「強制汽車責任保險推展獎」殊榮

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▲和泰產險執行副總經理簡淑卿代表上台領獎。（圖／和泰產險提供）

▲和泰產險執行副總經理簡淑卿（中）代表上台領獎。（圖／和泰產險提供）

記者楊絡懸／台北報導

由財團法人保險事業發展中心主辦，台灣保險業界最高榮譽的「第八屆台灣保險卓越獎」於28日舉行頒獎典禮，和泰產險推展「強制汽車責任保險」績效卓越，連續兩屆榮獲「保險卓越獎」銀質獎殊榮，展現出和泰產險在國家政策型保險的推進也不遺餘力。

和泰產險表示，強制汽車責任險自1998年起實施已逾20年，為提供交通事故受害者或其家屬生活及時的保障，是維護社會公共安全及穩定社會發展的重要政策性保險。

金管會自2007年起實施「強制汽車責任保險差異化管理機制」，針對財務面、業務面及管理面三面向，綜合檢視產險公司經營強制汽車責任保險成效。

▲和泰產險董事長鄭林經（中）、執行副總簡淑卿（右三）、個人保險處長魯振國（左二）、汽車保險部長黃政雅（右二）與同仁一起參與頒獎典禮。（圖／和泰產險提供）

▲和泰產險董事長鄭林經（中）、執行副總簡淑卿（右三）、個人保險處長魯振國（左二）、汽車保險部長黃政雅（右二）與同仁一起參與頒獎典禮。（圖／和泰產險提供）

和泰產險已連兩屆榮獲「強制汽車責任保險推展卓越獎」銀質獎，顯示出和泰產險在強制險的各管理指標項目績效優異，獲得認同與肯定。

和泰產險執行副總經理簡淑卿表示，和泰產險將持續響應政府的各項政策，包括強化消費者權益保護、促進多元保險保障、落實公平待客原則等，並秉持「和泰產險最保險」的經營理念，致力於提供客戶完善的商品與服務，實踐企業社會責任，發揮保險安定社會的功能。

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