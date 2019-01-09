上網買住宅火險僅1%　房貸族託銀行代購理賠保額雙低

▲民眾近3年來對於愛屋住宅火險附約投保颱風山崩等天災險比率。（繪圖／記者李蕙璇攝）
記者李蕙璇／台北報導
民眾可能不是很了解上網可以買到旅平險之外，也可以直接購買住宅火險，15家產險公司網路投保專區開辦2年來，住宅火險投保市占率僅1%，保費收入為1千多萬元。
新安東京海上產險副總兼發言人呂文泉表示，目前購買住宅火險的保戶中，還是以新購屋或是有向銀行申辦房貸族、轉貸族為主。
只是銀行通常只幫貸款戶投保最基本的住宅火險及地震基本保險，保障範圍小、保額少。一旦不幸發生意外如果還未繳清貸款，多會因理賠金得優先還清銀行貸款，而扣除後的保險金可能難以支付災後的搬遷、生活費用等，便得由屋主自掏腰包自行負擔。
呂文泉說，除了要注意房屋遭遇毀損風險之外，還可以再考慮自己及家人日常生活行為中可能會面臨的潛在風險，例如家人溜狗時不慎傷及鄰居、單車客等，或是電線走火失火損及鄰舍等，都是居家財產風險規劃中的一環，以應付突來意外狀況。
民眾為愛屋投保住宅火險時，可以多加了解是否涵蓋以下2項保障範圍。
1、火災、地震事故災害所衍生的裝潢家俱損壞整修、清潔等費用。
2、當家人一時不小心造成第三人體傷、死亡或財損被求償時的賠付費用。
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