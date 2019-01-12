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國人狂買利率變動型增額壽險　一張表解癡迷3高特色

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▲▼利率變動型增額終身壽險的3高特色。（圖／記者李蕙璇攝）

▲利率變動型增額終身壽險的3高特色。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

儘管多家壽險公司陸續停售台幣計價躉繳型利變險到2年期的保單，民眾仍是狂買該款保單商品，並以10、15及20年期繳，投保金額從50萬起跳，最多到4千萬皆可，並強調保額可按2%複利遞增到111歲為主。

東森保代總經理李致琳表示，目前利率變動型增額保險的商品，頗受民眾青睞及投保意願高，尤其是35歲以上工作一段資歷者，高度注意此款商品，主要是其具有3高的特色。

1、增值高

有的保單商品從第7保單年度起，基本保額每年按2%複利遞增至被保險人保險年齡111歲止。

2、豁免高

目前大家多會考量失能等長照議題，也多會留意是否含有免繳保費的啟動機制狀況，因此有的保單商品還會提供2~8級失能（殘廢）豁免保險費，豁免範圍大，更提高保險核心價值。

3、折扣高

現在民眾喜歡團購就連買保險也會親友同事揪揪一起5人、20人以上團體投保，因此可從「高保費折扣」或「集彙折扣」二擇一，最高可達4%。

李致琳以40歲王先生投保「元大人壽珍利多利率變動型增額終身壽險」10年期，保額100萬元，原年繳保費10萬7,800元，假設適用20人以上集彙折扣2%，共可享3%折扣，折扣後年繳保費10萬4,600元為例。

當到第10保單年度末，王先生49歲的時候，保險金額對應之當年度保險金額 從100萬增加到108萬2,400元。

而該保單商品的增值回饋分享金，假設宣告利率2.80%時（此利率非保證，須視元大人壽官網公布為準），第10保單年度末的增值回饋分享金為9,065元， 當年度購買增額繳清保險為7,451元，累計增加保險金額為3萬5,780元，累計增加保險金額對應之當年度保險金額為3萬8,728元，而累計增加保險金額之保單價值準備金為3萬9,143元，當年度保險金額就是112萬1,128元。

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