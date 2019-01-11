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兒子勒斃病父長照悲劇再起　買對失能扶助險先看懂7種理賠金

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▲▼東森保代以AIA友邦人壽長保幸福終身保險（失能扶助險）為例，假設一位30歲男性保額5萬元、繳費20年的保單試算各項理賠金。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲假設一位30歲男性保額5萬元、繳費20年的失能扶助險保單試算各項理賠金的示範例。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

高雄傳出長照悲劇，55歲兒子吳父不堪長期照顧85歲須要復健病父，先勒斃老父再上吊身亡，也讓各界大眾再意識到提早準備未來生活可能遇到疾病看護的退休議題。而目前國人透過商業保險轉嫁長照風險成本的投保率也僅有3%，相當低，保險局也一再宣導提醒民眾重視。

依衛生福利部2017年死因統計年報，失能總人數高達114萬1,677人中，疾病占比57%的65萬756人，職業傷害、交通事故、意外也占了13%，達14萬8,418人，平均每天407人，都是提醒「意外」和「疾病」導致失能的人數，遠比我們想像中的多。

壽險資深主管表示，許多民眾以為是年長者較會擔憂失能問題，其實現在年輕族群也注意到扣除老年化疾病因素，騎乘機車上下班或是為家庭主要經濟支柱者，一人受傷就會連帶影響全家，而家人若無法提供長期扶持者，更是得靠親友及社會救助。

由於意外事件中也有涉及火災引起重大燒燙傷案，有的失能扶助險保單也顧及到以上多種狀況等，需要長期看護、輔具、營養費等生活開銷的龐大壓力，而提供7種保險金給付，希望藉此讓保戶一旦失能時，可透過提早準備的保險來轉移未來生活中可能的事故風險。

而且這類失能扶助險有的還會設計若是健康生存時也能領取生存保險金，非只有在失能時才用到保險，身故時也是會退還保費，便是看準民眾偏愛還本型商品的特色。

民眾可先了解長期照護、失能扶助險給付相關的7種保險金。

1、 身故保險金或喪葬費用保險金

被保險人身故當時的「累積已繳保險費總和」或身故當時的「保單價值準備金」，保險公司會就二者之中取其高給付給保戶，給付後契約效力即終止。

2、失能保險金

因「疾病」或「傷害」致成「失能程度與保險金給付表」所列1~11級失能程度之一者︰按失能等級依比例給付【5％~100％】×診斷確定日當時「保險金額」的30倍。

3、失能扶助保險金

因「疾病」或「傷害」致成「失能程度與保險金給付表」所列1~6級失能程度之一者︰於被保險人診斷確定日後之每一保單週月日，按診斷確定當時「保險金額」，每月給付一次，給付期限為180個月。

4、失能關懷保險金

因「疾病」或「傷害」致成「失能程度與保險金給付表」所列1~6級失能程度之一者︰按診斷確定日當時「保險金額」之5倍給付，以一次為限。

5、重大燒燙傷保險金

燒燙傷面積達全身20%以上或顏面燒燙傷合併五官功能障礙等，按診斷確定日當時「保險金額」之30倍給付，以ㄧ次為限。

6、生存保險金

被保險人於「保險年齡」達99歲之保單週年日止，每屆滿5年之保單週年日仍生存者︰按當時「保險金額」的30%給付。

7、祝壽保險金

「保險年齡」達100歲之保單週年日仍生存者︰按當時「累積已繳保險費總和」給付，給付後契約效力即行終止。

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關鍵字：兒子勒斃病父長照悲劇再起　長看險投保率只3%難轉嫁疾病成本

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