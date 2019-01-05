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高屏澎東血液庫連發「捐血著急令」！　目前血液庫存僅剩4天

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▲捐血，抽血，血袋，國血國用諮議會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲高屏澎東地區目前血量庫存僅剩4.5天。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

生活中心／綜合報導

目前血液庫存量嚴重不足，各種血型都缺，全台各地都鬧血荒，就連台大醫院也貼出公告，要大家「血千萬要省著用」。高雄捐血中心表示，高屏澎東地區每天需要使用約1100袋醫療用血，捐血中心安全的庫存量是7天，才能確保病人不會沒血可用，但目前卻只剩下約4.5天，足足少了3000袋以上。

高雄捐血中心指出，「今年的年假有9天，代表捐血中心必須在除夕前一天，提前籌募至少9900袋以上的醫療用血，也等於必須要有9900人捐出250CC的血量，而目前3000袋的缺口，再加上必須提前儲備的9900袋，真的是比天文更天文的數字了！」

高雄捐血中心已經連發好幾周「捐血著急令」，說明目前血液庫存量嚴重不足，各種血型都缺，特別是O型血液，希望大家能就近前往住家附近的捐血室，「拯救病友需要一人一袋，有捐有希望。

▲▼高屏澎東地區鬧血荒 。（圖／翻攝自Facebook／高雄捐血中心粉絲團）

▲高雄捐血中心希望大家都能伸出援手，前往捐血 。（圖／翻攝自Facebook／高雄捐血中心粉絲團）

高屏澎東各捐血室地址如下：

苓雅捐血室/復興二路206號

三民捐血室/後驛捷運站地下一樓

前金捐血室/中華三路7號6樓

前鎮捐血室/前鎮高中站地下一樓

左營捐血室/博愛三路635號

楠梓捐血室/高楠公路1837號

岡山捐血室/壽華路58號

鳳山捐血室/大東捷運站地下一樓

屏東捐血站/忠孝路295號

台東捐血站/四維路三段198號

馬公捐血站/中山路62號

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關鍵字：血荒,捐血

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