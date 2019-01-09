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國人超愛買美元保單　11個月吸金5000億創史上新高

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▲▼ 2018年前11月外幣保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 2018年前11月外幣保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

受到美國大幅升息影響，國人在2018年狂買美元保單，2018年前11月美元保單保費收入來到160.49億美元(約合新台幣4986億元)，全年將突破5000億元，創下史上新高紀錄。

保險局公布2018年前11月份外幣保單銷售情況，美元保單新契約保費收入穩定成長2成，又以美元投資型保單成長45%最多；人民幣保單在2018年則大幅暴增近10倍之多，成為2018年前11月成長最多的外幣保單。

根據保險局統計，外幣保單2018年前11月新契約保費收入約5782億元，比起2017年前11月份4589億元，年增率26%。其中，投資型前11月為2263億元，比去年同期成長61%；傳統型3519億元，比去年同期成長11%。

以新契約保費收入來看，2018年前11月銷售外幣保單前3名的保險公司，投資型分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；傳統型分別是新光人壽、南山人壽、富邦人壽。

美元保單2018年每月都維持穩定成長，2018年前11月美元保單新契約保費收入為160.49億美元，比起去年成長21%，全年可望創下歷史新高，其中以投資型52.16億美元、年成長45%最多。

以2018年市場上來看，前11月銷售美元保單前3名，投資型分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；傳統型則各別為南山人壽、新光人壽、富邦人壽。

隨著美元持續升息，市場預估今年美國聯準會仍會升息1到2次，因此保險局已調高今年美元保單的責任準備金利率，今年整體美元保單保費可望調降2%到6%，市場預估美元保單熱潮今年會更熱。

除了美元保單佔據市場主流，人民幣保單在2018年也有著爆發性成長，2018年前11月新契約保費96億人民幣，比起2017年前11月成長近10倍，其中有92.54億元、佔9成以上都屬投資型的人民幣保單，投資型人民幣保單比起2017年同期成長11倍之多。

人民幣投資型保單賣最好就屬台灣人壽，光2018年就推出2張人民幣目標到期型基金投資型保單，投資型第二、三名則分別是南山人壽、法國巴黎人壽；傳統型前3名分別是國泰人壽、台灣人壽、新光人壽。

澳幣保單2018年呈現大幅衰退趨勢，2018年前11月新契約保費收入為13.2澳元，比去年同期衰退45%。前11月銷售澳幣保單前3名，投資型為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽；傳統型則是新光人壽、富邦人壽、國泰人壽。

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關鍵字：外幣保單,美元保單,保險局,人民幣保單

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