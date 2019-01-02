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即日起癌症險定義統一　保險局：保險公司不得變相漲價

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▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲各家保險公司癌症險定義統一化，即日起上路。（圖／姜國輝記者攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局要求，從今年元旦開始，將各家保險公司癌症險的癌症定義標準化，但市場卻傳出新上路的癌症險保費將漲價。保險局特別指出：「全都是誤解！」並不會有變相漲價的問題，也會督促業者不得變相漲價。

之前各保險公司對於部分22項重大疾病或癌症，定義皆有所不同，常常造成理賠糾紛。例如，民眾投保兩家癌症險保單，但因為定義不同，到理賠時卻發生一家不賠、一家賠的情況。

保險局2018年12月25日就宣布，針對22項特定傷病及癌症，取得專科醫學會認可的傷病定義，所有保險公司2019年開始推出的重大疾病險、癌症險，都必須依照「嚴重特定傷病疾病項目及定義（計22項），以及癌症保險的癌症定義 」。

保險局副局長張玉煇表示，將22項特定傷病及癌症定義統一化，可以讓業者在設計醫療險保單時，重大疾病與癌症的定義一致化，也能避免發生保戶明明投保2家癌症險，罹病卻發生1家理賠、1家不賠的爭議，能有效降低理賠糾紛。

但市場卻傳出癌症險定義統一後，新保單恐會漲價，引起市場恐慌，甚至出現搶購潮。對此，保險局表示：「都是誤解！」保險業設計新保險商品，計算費率所引用的預定危險發生率，應該依照「人身保險商品審查應注意事項」規定，使用最近3至5年經驗統計資料，且針對輕度癌症給付較少，費率本來就應該有合理反映，並沒有市場稱有變相漲價問題。

保險局也強調，今天正式上路後，後續會持續檢視各保險業者，是否有相應合理反映費率，不得變相漲價，來保障消費者權益。

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關鍵字：癌症險,保險局,重大疾病,定義

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