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外溢保單2018下半年大爆發　保費收入年成長5成

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▲▼ 前11月份外溢保單銷售前3名保險公司。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 前11月份外溢保單銷售前3名保險公司。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據保險局統計，今年(2018)前11月外溢保單保費收入約1.47億元，比起去年(2017)同期成長5成，光國壽一家就佔87%。今年下半年富邦、國泰兩大壽險龍頭皆開發新的外溢保單，南山人壽也在11月加入戰局，讓外溢保單今年下半年成長大爆發。

目前市場上的外溢保單可以區分為健診減免保費、健走型、實物給付健診3大類。但其中實物給付健診型一直不被看好，民眾對於給付健康檢查不太感興趣，因此成為外溢保單中最賣不動的類型，但南山人壽11月份推出新健診型外溢保單帶動單月銷售量。

根據保險局統計，今年前11月外溢保單新契約件數共5600件，比去年同期減少4228件，保費收入1.47億元，比去年同期的0.98億元，增加0.49億元。

今年前11月仍以健走型外溢保單的成長最多，截至11月底新契約件數約1579件，比去年同期增加755件，保費收入4436萬元，也比去年同期增加3856萬元，主要就是因為今年8月國泰人壽推出新健走型外溢保單，讓整體銷售量大漲。

體診減免保費型新契約件數約3218件，比去年同期減少5654件，衰退最多，但保費收入有小幅成長，今年前11月為9160萬元，比去年同期增加705萬元。

至於實物給付健診型，去年同期只賣出132件，今年前11月則賣出803件，增加671件，保費收入也從去年前11月的782萬元，今年前11月為1112萬元，增加330萬元，成長5倍。主要就是受到南山人壽11月份銷售新健診外溢保單帶動。

若以今年前11月保費收入前3大保險公司，第一名是國泰人壽，保費收入突破1億元，比起去年同期成長5成，；第二名是富邦人壽604萬元，比去年同期微幅增加168萬元；第3名則是台灣人壽576萬元，則比去年同期小幅減少65萬元。

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關鍵字：外溢保單,保險局,健診,健走,國泰人壽,富邦人壽,台灣人壽

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