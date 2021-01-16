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「類全委保單」優缺一次看懂！　業者破迷思：資產回撥率太高未必好

▲類全委保單雖然吸睛，但壽險業者建議要慎選保險公司。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2020年類全委保單的業績成長6倍以上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

近年保戶投資型保單最愛「類全委」；《ETtoday新聞雲》訪問部分壽險業者，除了證實這項商品確實賣得蠻好，有壽險公司去年業績成長6倍，但還是有保戶較為喜歡傳統自選型標的，業者也說明類全委優缺點，強調潛在風險就是慎選保險公司以及合作的投信公司。

「委託投信公司代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保單」，也就是「類似於全權委託別人代操」的概念，流程是保戶將資金交給壽險公司，壽險公司再委託投信全權操盤。

據了解，類全委保單從2013年開始逐漸打開市場知名度，投信投顧公會統計，去年前11月投資型保單中類全委契約金額，年增526.8億元。

不少人選擇類全委保單達到財務規劃的目標，讓類全委保單成為2020年壽險公公司相當熱門的商品；我國大型壽險公司當中，台灣人壽2020年前11個月類全委保單保費達227億，佔前11個月保費約 8成，相較於2019年同期僅36億的保費，2020年大幅成長6倍以上。

▲類全委保單近年吸睛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲業者表示，類全委保單因交由專業投資團隊或經理人負責代操，可為保戶省去選股與盯盤時間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台灣人壽說明，類全委保單之所以吸睛，主要是2020年受到疫情影響，各國央行陸續調降市場利率應對，金管會因此決定調降責任準備金，以確保壽險業能穩健經營，各保險公司更是因此大幅調降宣告利率，導致以往熱賣的儲蓄險價格變貴，投報率失去吸引力。

相較之下，類全委保單因交由專業投資團隊或經理人負責代操，可為保戶省去選股與盯盤時間，並且市面上類全委保單多具有撥回機制，在投資績效穩定成長並且固定撥回金額下，類全委保單戶獲得許多風險趨避者及愛好固定收益的保戶青睞，導致類全委保單業績顯著成長。

預估類全委保單仍會在今年熱賣，但《ETtoday新聞雲》訪問部分壽險業者，除了類全委保單，其實自選型投資標的和類全委保單的銷售額差不多，且大部份業者還是習慣賣自選型，不外乎是想讓客戶有自己在投資的感覺。

一位業者指出，類全委保單顧名思義就是全權委託別人代操你的資金，適合身上有一筆資金想投資，但要想要有點壽險保障的保戶，據了解，國人主要喜歡選每月可拿到4至6%的配息性商品，就看壽險公司提供的每月配息。

▲類全委保單懶人包一次看。（圖／記者陳依旻製表　點圖可放大）

▲類全委保單懶人包一次看。（圖／記者陳依旻製表　點圖可放大）

類全委和自選型基金各有不同的特點，類全委保單能讓保戶每個月拿到固定配息，心裡會很安穩，但每月的投資報酬率，會因每家投信公司的規則而有所不同。

假設投信公司幫保戶投資的錢，這個月報酬率7%，但客戶在表上看到的是配4%，另外3%要嘛投信公司回去買單位，或者是當報酬率不足的時候，再用其他方式配給客戶；所以，缺點是要看投信公司的投資能力，還有客戶如何選擇壽險公司，畢竟投資有賺有賠，交給可以信任的公司相對安心。

另外，資產撥回率太高也不好，因壽險公司可能會為了維持高撥回率，造成本金嚴重侵蝕；因此，簽約前更要了解行政費用、提前解約或是部分解約的費用。

▲類全委保單近年吸睛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有業者指出，傳統型自選標的，基金穩定成長，有類全委沒有的優勢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於較為推薦客戶選自選型標的的原因，業者表示，自己是期貨起家，後來轉攻保險業，資歷加起來超過10年，基金成長幅度很穩定，「我會幫客戶設定每月拿7到9%，基金也是穩定成長，類全委就沒有這種優勢」。

業者進一步補充，滿多個案是月配型商品，因為定存每年報酬率是零點多百分比，月配型儲蓄型商品頂多兩個百分比，但投資型保單畢竟是要投資，在基金分配標的上，有基金經理人的專業，「我這邊客戶大概去年買到現在，每月配息都超過7%，但這是配息，另外有本金淨值的成長　資產大概都漲了十幾個百分比。」

業者舉其中一位選擇自選型基金的保戶為例，起初放兩三百萬進來投資，保險公司跟投信公司一樣都會扣除手續費，扣除5%，就剩下285萬左右，上禮拜五幫保戶看基金報酬率，目前漲到310幾萬，每月配息1萬9,000多。

業者強調，其實，對長輩來說，也蠻喜歡自選型基金，雖然到期能領到多少，還是要看投資報酬，無法事先預估，但至少基金波動不會太大，不用擔心錢突然沒有。

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