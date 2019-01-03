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2019年保險業看好3大險種　美元保單、失能險最夯

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▲▼挑選利變型保單可以掌握3大重點。（圖／公勝保經提供）

▲今年保險業看好3大險種。（示意圖／公勝保經提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

2019年到來，保險公司在新的一年最看好3大險種，分別是利變型保單、美元保單、失能扶助險，尤其美國升息與美元強彈，壽險業從2018年下半年一路大幅匯損，美元保單勢必是今年最強勢的一年。

公勝保經總經理蔡聖威接受《ETtoday東森新聞雲》採訪時表示，以公勝來說，2018年賣最好的前3大險種，就屬利變型壽險、失能扶助險、利變型美元保單，今年同樣會以這3險種為趨勢。

美元保單在今年成為主流，蔡聖威指出，最近已經有多家保險公司宣布停賣台幣躉繳保單，主要就是受到美元從2018年開始大幅升值，導致壽險公司匯損太高，需提列更高的外匯準備金，加上保險局嚴管壽險業海外投資比重，各家壽險公司都只想留住美元。

此外，美元仍是目前市場上的強勢貨幣，雖然市場預期美國聯準會(Fed)在2019年升息步調會放緩，但2019年仍是會升息，且以2018年來看，中美貿易戰引發的經濟動盪不安，金融性資產表現幾乎全部收黑，在避險情緒高漲下，只有美元跟黃金是正報酬，預估今年美元保單會更熱。

今年利變型保單也會以美元計價的保單最熱賣。公勝保經戰略長李正偉說明，2019年市場波動大，民眾資產配置上開始要布局防禦性資產，比起股票等資產，保單不管是還本型，還是期滿後可以部份提領，在市場波動度大、顧及長壽風險的情況下，民眾會傾向穩固住穩健現金流。

政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆教授也提醒，未來不得不面對的長壽風險，提醒民眾該盡早打造穩健的退休現金流，不過，相較於股票股價與基金淨值會隨市場波動，房地產可能出現出租空窗期、管理不易的情況，保險是較為穩健、低風險的金融工具。

另外，預估另一個熱門的險種，就是失能扶助險。市場已經傳出失能扶助險將要調高保費，但若是以30歲男性來說，保費還是比長照險保費便宜2分之1，預計在今年會出現搶購潮。

公勝保經今日(4日)公布2018年初年度保費(FYP)收入，突破84.7億元，位居保經業之冠，較2017年初年度保費(FYP)65億元，成長超過3成。蔡聖威表示，今年(2019)初年度保費(FYP)目標是突破100億元。

▼公勝保經總經理蔡聖威。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼公勝保經總經理蔡聖威。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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關鍵字：美元保單,失能險,利變型壽險,公勝保經

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