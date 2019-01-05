挑選意外險必備3大步驟　定期型CP值最高

▲普悠瑪出軌翻覆意外，喚起民眾對意外險的重視。（圖／記者游芳男攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台鐵普悠瑪號去年(2018)發生出軌事故，造成18人死亡、215人輕重傷，是近年來國內交通意外最嚴重死傷。許多民眾會投保意外險來轉嫁這類風險，理財專家建議，挑選時應注意3大步驟，其中定期意外險保費相對其他險種便宜，「CP值」最高。

根據衛福部統計，2017年國人每10萬人中，就有29.6人因意外事故死亡，居十大死亡原因第6，等於每75分鐘就有1人死於各種意外事故。但長久以來，國人投保的壽險額度不足，當重大意外事故發生時，若罹難者為家中經濟支柱，家屬所領到的死亡給付，恐難以維持家庭長期的基本開銷。

政治大學風險管理與保險學系主任彭金隆認為，意外事故傷害長年位居國人十大死因之一，是必須要考慮的人生風險，因此除了傳統壽險外，意外保險更是不可少。

認證理財規劃顧問（CFP）李安昇指出，定期意外險保費相對其他險種便宜，是典型能以小保費、發揮最大保額效益的險種。一般意外險的規劃，會建議以壽險公司規劃的保單為基底，不足部分，再搭配保費較便宜的產險公司保單來加強。

針對意外險保單的挑選，認證理財規劃顧問（CFP）景肇梅建議，若想將每分錢都花在刀口上，可以從以下3個重點篩選：

1.排除保費較昂貴的「終身型」、「還本型」以及有限制保額的「微型」保單

2.依自身需求選擇可加倍給付項目，比如說搭乘大眾交通工具上下班的通勤族，加碼大眾運輸意外增額愈多愈好

3.傷害發生率比死亡高，挑選時，能附加愈多醫療險附約的保單愈好

商智資訊產品研發部副總林文泓也指出，壽險公司出單的意外險，保障以死亡失能為主，保戶需額外投保意外醫療附約；而產險公司出單的意外險，多採專案方式銷售，除了死亡失能，大多會搭配意外醫療、意外住院、意外手術等，年繳保費大約是壽險的7折到8折。