壽險業好苦！今年前11月匯損逾2000億創新高　淨值大重挫

▲ 壽險業前11月匯損逾2000億創下新高 。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為保險局）

記者戴瑞瑤／台北報導

美國持續升息，但台灣利率連凍，導致台美利差持續擴大，壽險業今年(2018)前11月淨匯損已超過2000億元，再度創下新高，幾乎全部都是壽險公司付出的避險成本，壽險公司今年可說是苦不堪言。

根據保險局最新公布的壽險業匯損，今年前11月壽險業淨匯損高達2008億元，11月份單月淨匯損再增加226億元，再度創下新高。保險局預估，今年壽險業匯損可能會破2100億元，遠遠超越去年(2017)整年的1761億元。

前11月份2008億元的匯損，其中絕大部分是來自壽險公司的避險成本。根據保險局公布的數據，截至今年11月底，壽險業匯兌利益有3189億元，但避險損失就高達4941億元，再扣掉外匯價格變動準備金256億元，整體壽險業淨匯損為2008億元。若跟9月底的1782億元相比，11月份單月匯損再增加226億元。

保險局表示，今年匯損擴大，主要就是受到台幣兌美元貶值影響，截至今年11月底新台幣兌美元匯率貶值幅度3.36%，但上半年新台幣走強，各家壽險公司避險策略來不及調整、增加不少避險成本，導致避險損失過高，因此讓匯損擴大。不少業者已經動用到外匯準備金，截至11月底外匯準備金餘額為537億元。

匯損不斷擴大，壽險業淨值也重挫，截至今年11月底，壽險業淨值為1兆1191億元，較去年同期減少2227億元，年減16.6%。截至11月底壽險業稅後淨利為1087億元，較去年同期減少104億元，年減8.7%。