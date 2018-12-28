　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

壽險業好苦！今年前11月匯損逾2000億創新高　淨值大重挫

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 壽險業前11月匯損逾2000億創下新高 。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為保險局）

▲ 壽險業前11月匯損逾2000億創下新高 。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為保險局）

記者戴瑞瑤／台北報導

美國持續升息，但台灣利率連凍，導致台美利差持續擴大，壽險業今年(2018)前11月淨匯損已超過2000億元，再度創下新高，幾乎全部都是壽險公司付出的避險成本，壽險公司今年可說是苦不堪言。

根據保險局最新公布的壽險業匯損，今年前11月壽險業淨匯損高達2008億元，11月份單月淨匯損再增加226億元，再度創下新高。保險局預估，今年壽險業匯損可能會破2100億元，遠遠超越去年(2017)整年的1761億元。

前11月份2008億元的匯損，其中絕大部分是來自壽險公司的避險成本。根據保險局公布的數據，截至今年11月底，壽險業匯兌利益有3189億元，但避險損失就高達4941億元，再扣掉外匯價格變動準備金256億元，整體壽險業淨匯損為2008億元。若跟9月底的1782億元相比，11月份單月匯損再增加226億元。

保險局表示，今年匯損擴大，主要就是受到台幣兌美元貶值影響，截至今年11月底新台幣兌美元匯率貶值幅度3.36%，但上半年新台幣走強，各家壽險公司避險策略來不及調整、增加不少避險成本，導致避險損失過高，因此讓匯損擴大。不少業者已經動用到外匯準備金，截至11月底外匯準備金餘額為537億元。

匯損不斷擴大，壽險業淨值也重挫，截至今年11月底，壽險業淨值為1兆1191億元，較去年同期減少2227億元，年減16.6%。截至11月底壽險業稅後淨利為1087億元，較去年同期減少104億元，年減8.7%。

ET快訊
性侵建築系女學生2次！渣男還分屍亂丟　女友一旁全程看
為國家發展慰留賴清德！蔡英文：他是名好投手

關鍵字：壽險業,匯損,保險局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

壽險業好苦！今年前11月匯損逾2000億創新高　淨值大重挫

40周睡好覺愛走路的運動咖　累積破萬點數保費直接打對折

新保戶從網路投保旅平險　下週起保額最高可買到1200萬

車禍相隔7年頸椎開刀　專家：拒賠意外失能險有理

出車禍才快繳保費想續約　產險：想拿理賠金得找法官談

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

車禍後遺症頸椎卡卡　醫生說失能第7級人壽公司卻拒賠

金管會人事異動　保險局局長改由施瓊華升任

壽險界贈白米空氣清淨機　傳愛到全國1919家庭安養機購

外商人壽續推失能險保證給付240個月　破除業務通路傳言

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

壽險業好苦！今年前11月匯損逾2000億創新高　淨值大重挫

40周睡好覺愛走路的運動咖　累積破萬點數保費直接打對折

新保戶從網路投保旅平險　下週起保額最高可買到1200萬

車禍相隔7年頸椎開刀　專家：拒賠意外失能險有理

出車禍才快繳保費想續約　產險：想拿理賠金得找法官談

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

車禍後遺症頸椎卡卡　醫生說失能第7級人壽公司卻拒賠

金管會人事異動　保險局局長改由施瓊華升任

壽險界贈白米空氣清淨機　傳愛到全國1919家庭安養機購

外商人壽續推失能險保證給付240個月　破除業務通路傳言

搶先規劃2019兒童節連假 卡位日本櫻花季

赴大陸旅遊持續成長　五福「福迎新春」祭好禮

2018金質旅遊獎掛保證！朝聖北京、加拿大追極光必跟行程

如何消毒機艙座位？登機先擦酒精棉片30秒後才可觸摸

蘇貞昌當行政院長時　陳水扁：2度入府要求換掉蔡英文

HBL／巧固球轉籃球　陳珀瑞高三初嚐8強滋味

藝大、設計系「外套蓋頭+彆扭睡教室」引共鳴　淚喊：不敢沾床

少女不捨父親吸毒　當警面前交出吸食器

歐洲央行：2019年全球經濟將趨緩 物價上漲

聯華神通董座苗豐強辭任華邦電董事　焦佑鈞：感謝傳承

溫柔聖伯納犬憨厚臉站路旁...　女孩悄悄靠近「姆啊」親一下

保險熱門新聞

失能險保費漲3成　業務通路盛傳..

趕最後一天繳保費卻先出車禍　3..

出車禍才快繳保費想續約　產險：..

車禍相隔7年頸椎開刀　專家：拒..

LINE瘋傳　2家失能險取消免..

車禍後遺症頸椎卡卡　人壽公司卻..

一張表看懂2019年新防癌險　..

金管會人事異動　保險局局長改由..

新防癌險保費確定變貴　元旦全面..

40周睡好覺愛走路的運動咖　累..

新款失能險保費漲幾成　3家人壽..

失能險保證給付240個月　破傳..

新保戶從網路投保旅平險　下週起..

開特例！丙式車碰車險也能理賠撞..

更多熱門

相關新聞

新保戶從網路投保旅平險　下週起保額最高可買到1200萬

許多民眾在出國前，已經習慣提前上保險公司網站投保旅平險。保險局公布，將從明年(2019)1月起，新保戶上網買旅平險，保額限制可以從原本的1000萬以下，提高到1200萬以下，舊保戶則維持保額在1500萬以下限制。

出車禍才快繳保費想續約　產險：想拿理賠金得找法官談

金管會人事異動　保險局局長改由施瓊華升任

收受保費卻亂運用資金　宏泰人壽遭保險局重罰690萬

保險業欲延IFRS17　桂先農：銀行在2013年已與國際接軌

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

女兒爆男師父「姦宿」女學生　目睹赤裸躺床

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法接受超速認定

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面