回顧現代保險30年　黃秀玲虧新局長施瓊華「最兇悍」熱烈掌聲回應

▲新上任的保險局局長施瓊華當年任保險科長模樣。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

見證國內保險業發展、一路伴隨著業者成長的《現代保險雜誌》今年創刊30週年，各界前輩、經營高層齊聚一堂互道新年，回顧過往年輕歲月刊出的報導照片都會心一笑，尤其是當創辦人黃秀玲亮出新任局長施瓊華的頁面，爽朗的問大家「還怕不怕當年的正義科長」，現場響起掌聲熱烈歡迎保險局新掌門人，讓施瓊華站起回以敬禮。

▼保險圈一項重要平台指標《現代保險雜誌》，今年為創刊30週年。（圖／記者李蕙璇翻攝）

民國78年（1989年）1月，《現代保險雜誌》誕生，創辦人黃秀玲本身也是淡江大學保險系教授，與學生林麗銖在師長鼓勵並贊助30萬元印刷費，展開創辦保險專業雜誌草創時期，也一路走來見證台灣保險業半甲子，從29家產壽險公司到如金超過40家，產險業總資產增加8.6倍、壽險業更是高達72.6倍，陪伴許多保險從業人員及民眾，認識保險、了解保險而相信保險。

▼金管會副主委黃天牧（右）代主委顧立雄接受《現代保險雜誌》創辦人黃秀玲的特刊。（圖／記者李蕙璇攝）

黃秀玲並準備一系列的「從數字看30年」的回顧歷史檔案，讓與會來賓從創刊號到今天，一頁頁的保險、醫療、精算師等產官學界專家撰文，帶領讀者從多樣化角度談保險，而在場的許多產壽險公司老董、總座及退休長官們，看著報導中年輕歲月的照片，都不禁會心一笑，黃秀玲也笑說自己當年真是嫵媚，辦個雜誌30年以來如今是不男不女，而明台產險總經理陳嘉文當年看起來的日風氣質，如今在純日系產險公司，妙語如珠讓賓客笑聲不斷。

▼產壽險界出席《現代保險雜誌》創刊30週年感恩茶會。（圖／記者李蕙璇攝）

而當投影片亮出「保險司最兇悍的科長 有話直說」」、「施瓊華富正義感 不怕得罪人」的人物報導版面時，主持人黃秀玲更是很爽朗地問在場每一位產壽險業者「大家還怕不怕施局長呀」，有人輕聲細語地說「怕呀」，讓現場又是想起熱歡迎掌聲保險局今年元旦新上任的局長施瓊華，她也站起向大家打招呼致意。

▼左為《現代保險雜誌》創辦人黃秀玲，感謝南山人壽長期以來支持雜誌發行，右為董事長杜英宗。（圖／記者李蕙璇攝）