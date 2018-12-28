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新保戶從網路投保旅平險　下週起保額最高可買到1200萬

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▲▼網路投保險種與保額限制。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲網路投保險種與保額限制。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

許多民眾在出國前，已經習慣提前上保險公司網站投保旅平險。保險局公布，將從明年(2019)1月起，新保戶上網買旅平險，保額限制可以從原本的1000萬以下，提高到1200萬以下，舊保戶則維持保額在1500萬以下限制。

保險局宣布，網路投保將再一波放寬，其中針對新保戶若上保險公司網站購買旅平險，原本規定保額只能在1000萬以下，保額將提高到1200萬以下。至於舊保戶，仍然維持保額1500萬以下的限制。

根據保險局統計，今年前11月份網路投保旅平險，保費收入約2.39億元，其中以產險業1.83億元最多，壽險業約5600萬元。今年前11月以產險業成長92%最多，壽險業成長77.54%。

另外，保險局也新開放，讓同一家金控旗下的銀行客戶，若是在臨櫃開辦網路銀行，投保額度也有所放寬，以旅平險來說保額限1500萬以下、傷害險600萬以下、定期壽險600萬以下、健康險不得超過保額20萬元。

例如：國泰世華網路銀行客戶，可以直接用國泰世華網銀的身分去驗證，就能到國泰人壽或國泰產險的網路投保做驗證，但可能還要先申請成國泰人壽或國泰產險的網路投保會員。

這次保險局也新增網路投保商品種類，包括微型保險、長照險、實物給付型保險、外溢保單、登山綜合保險、第三人責任車險，從明年(2019)起都可以在網路投保上購買。

▼金管會核准做網路投保的保險公司。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為保險局）

▲▼網路投保。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為保險局）

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關鍵字：網路投保,旅平險,保險局

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