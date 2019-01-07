還買得到失能險保證給付最高240個月　5點知保單設計差異

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（左）。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

今年元旦起多家人壽的失能險取消保證給付項目，而有的人壽公司仍是續推保證給付120個、最長240個月，有的則是未含在失能險主約中，請保戶額外加費購買保證給付的附約險。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示，市場上的照護終身健康保險、失能扶助險等，以提供客戶短期治療與長期抗戰所需為出發點，無論是因疾病或意外傷害事故所致1~11級失能，依嚴重程度按比例提供單筆給付的失能保險金，因意外傷害事故造成則加倍理賠。

若不幸嚴重程度達1-6級失能，除了豁免繳費期間內應繳保費，每月還有2%保險金額的失能扶助保險金，保證給付120個月、最長達240個月，幫助客戶在收入中斷時生活有所依靠。以投保保額100萬元的30歲男性為例，年繳保費約3萬元。

民眾可以從5個面向了解照護終身健康保險的特色。

一、失能保障一次給付

根據失能等級，保險金按比例一次給付，能幫助解決高昂醫療費用的燃眉之急，不會錯過黃金治療期，也可降低對家人生活的衝擊。

二、失能扶助金按月給付

有的保單會因疾病或意外傷害事故造成1~6級或是不同等級範圍的失能者，每月按保險金額2%給付失能扶助保險金，保證給付120個月，最長達240個月，可用於補償照護及生活費用支出，安心療養無後顧之憂。

三、1~3級重大失能以及意外失能額外給付

民眾可以多加了解這類因疾病或意外傷害事故造成1~3級等各家不同等級提供的重大失能狀況，額外給付一筆50%保險金額作為重大失能保險金；因意外傷害事故導致1~11級失能，額外按比例給付5%~100%保險金額，填補醫療所需燃眉之急。

四、繳費20年後終身失能保障

有的保單是會設定繳費20年期滿後不必再繳費，即享有終身失能扶助保障，越早投保，保障越久。

五、失能後豁免保費保障持續有效

在這一項部分，有的保險公司會提供有的是要加費額外購買，因疾病或意外傷害事故造成1~6級或是不同等級範圍失能，自診斷確定日起，不需再繳剩餘期數的保費，保障持續有效。若保戶不幸身故或屆滿101歲，保險公司還會退還所繳保險費總額（須扣除已申領保險金）。

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