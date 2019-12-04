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東森華南攜手SuperBank、iParking　打造「金融科技整合平台」串接寵物保險客戶群

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▲由左至右分別是，全民貼身金融管家SuperBank創辦人暨執行長朱益弘、俥酷（iParking）庫網金融總經理江馥年、華南產險副總經理暨發言人林適祺、東森保代副總經理王令佐。（圖／記者楊絡懸攝）

▲東森保代與華南產險再攜手金融管家SuperBank、俥酷（iParking）「四方合作」打造金融科技整合平台。由左至右分別是，SuperBank創辦人暨執行長朱益弘、iParking總經理江馥年、華南產險副總經理暨發言人林適祺、東森保代副總經理王令佐。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

東森保代與華南產險合作推出「東森華南寵物險」獨家專案，以7大保障特色備受寵物飼主討論，自推出以來賣出至少500張保單。為了延續銷售熱度，東森與華南再攜手金融管家SuperBank、嘟嘟房轉投資的俥酷（iParking），「四方合作」打造線上線下的金融科技整合平台，以寵物保險為啟始點，計畫未來延伸至其他的金融產業商品，協助民眾找到適合自己的金融需求與保障。

東森保代副總經理王令佐向《ETtoday新聞雲》記者表示，這次合作是一種客戶來源的整合，SuperBank與嘟嘟房iParking都是非常好的合作夥伴，其中，iParking在全台灣設有400個停車點，明年度目標擴增至700個停車點；未來在停車消費通路上，計畫架設東森與華南合作的保險商品，例如這次東森華南獨家的寵物保險專案，民眾可以透過SuperBank與iParking合作的平台服務申請要保，讓東森保代協助完成投保手續，接著把客戶資料交給華南產險等保險公司。

「我總是認為我們的商品是最好的，CP值也很高，但還有很多民眾尚未認識我們的商品特色與優點。」王令佐說，結合金融科技平台，可以提供消費者更詳盡的保險商品資訊，像這次推動「東森華南寵物保險」，也讓他深刻經歷到寵物生病的醫療費用非常龐大，家裡的紅貴賓生病，治療費用上萬元，還好寵物保險頂住了荷包風險，「那次的理賠經驗讓我充滿感謝，因此也希望這次的通路合作，可以讓更多消費者了解保險的重要性。」

頭份店小小店長

▲東森寵物雲也鼓勵認養寵物，成功送養至少175隻「浪浪」犬貓，這隻可愛的雪碧也是其中之一。（圖／東森寵物雲商店提供）

金融管家SuperBank創辦人暨執行長朱益弘表示，過去民眾對於金融商品不認識時，會求助私人的代辦代書業者等非法機構，造成許多消費者的不正確判斷；如今SuperBank的出現，把所有的金融商品集中在同一個平台，將「開放銀行」（Open Banking）概念轉變成「Open API平台」，利用API與第三方業者、產業對接，提供民眾更為便利的服務。

朱益弘說，SuperBank的功能是讓民眾直接在網站上搜尋與比較，例如用系統的演算法，依造自身條件找尋適合自己的商品，直接在平台上申請信用卡或保險，或是日常生活的帳單繳費、保險推薦或投資諮詢等全方位金融服務，都可以直接運用SuperBank作為金融科技服務的工具，「SuperBank做的事情，就是成為業者與民眾之間的『橋樑』，這橋樑很順暢，不會有斷點；消費者從比較資訊至完成申請，過程中不用跳轉很多網頁，而是更有效率完成目的。」

俥酷（iParking）庫網金融總經理江馥年表示，iParking是嘟嘟房100%轉投資公司，2年前他不斷思考，當線下通路已經到達一定程度，線下與線上的會員如何集結起來，做更多異業合作？於是他與團隊打造iParking，作出消費者端的手機支付，透過車牌辨識，直接綁定信用卡、方便進出停車場，「成立了2年，吸收會員的速度非常快，iParking最主要的目標就是結合平台，打造與車相關的候車金融市場。」

江馥年說，iParking內容包括車險、車貸、汽車美容等，與車的行為有關，都可以在iParking平台實現。他形容，iParking與SuperBank合作，就像是「各司其職」完成各自的強項；iParking將跟東森保代和華南產險合作，從寵物險著手，也陸續有機會延伸至其他的金融產業商品。

▲俥酷（iParking）庫網金融總經理江馥年（左）、全民貼身金融管家SuperBank創辦人暨執行長朱益弘。（圖／記者楊絡懸攝）

▲俥酷（iParking）庫網金融總經理江馥年（左）、金融管家SuperBank創辦人暨執行長朱益弘。（圖／記者楊絡懸攝）

▲東森保代副總經理王令佐（左）、華南產險副總經理暨發言人林適祺。（圖／記者楊絡懸攝）

▲東森保代副總經理王令佐（左）、華南產險副總經理暨發言人林適祺。（圖／記者楊絡懸攝）

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，當初與東森保代商品開發的構想，是台灣社會的家庭組成多為小家庭式，年輕一代或中老年人口視寵物為家人，針對寵物需求的比例越來越高，寵物市場也慢慢提升。

林適祺認為，當寵物生病、發生意外事故，飼主都要額外負擔昂貴的醫療費用；假若經濟上不允許，很有可能發生棄養的狀況而造成社會問題，因此，寵物保險的概念就是轉嫁經濟風險，給飼主完整的保障以及寵物完善的醫療資源，減輕負擔，讓飼主更有能力完成照顧寵物家人的責任。

「協助飼主找到好的寵物險商品，讓飼主和寵物都有所保障，就是我們的目標。」林適祺透露，保險商品開發前，東森保代研究非常多寵物飼主的需求，也不斷協助寵物保險的推動，因此「東森華南寵物險」在市場上屬於完整性較高的保險商品，這也是為什麼CP值比較高、討論度也較火熱的原因之一。

▲東森華南寵物險專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲華南產險總經理凃志佶接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

「東森華南寵物險」共有7大保障，包括「寵物醫療費用」、「侵權責任」、「協尋廣告費用」、「寄宿日額費用」、「喪葬費用」、「寵物重新取得費用」及「旅遊行程取消費用」等，保障範圍多元，民眾可以依實際需求選擇4種方案，擁有寵物門診、住院、手術等3大醫療保障及不同項目的費用額度，其中，各項費用保險金額、保險期間內最高累積賠償限額為「實支實付」，無次數與自負額限制，寵物診療的相關檢查費用也可以申請理賠。

華南產險也分析，市面上「有些寵物保險賠償金額相對少，規定賠償比例50%、還有自負額和理賠上限，保戶最後拿到寵物醫療賠償金相當少，有保等於沒保；相對地，華南的寵物險，只要不是同一病因，都沒有給付上限、也沒有自負額，飼主不用擔心購買保險後，才發現根本用不到或理賠不夠。」因此，越來越多民眾認為華南產險的寵物險保障比較充足，向東森保代和華南產險業務員了解寵物險各方面資訊，感受到投保寵物險的趨勢。

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▲「東森華南寵物險」產品內容。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」產品內容，總共有4大方案，民眾可以根據寵物需求選擇適當的內容。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」產品內容。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」投保須知。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）

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