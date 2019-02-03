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春節出國買旅遊險　—張表看懂班機延誤理賠最快8家門檻

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▲▼目前8家產險的旅遊不便險中，運用區塊鏈或是自行研發技術，可快速理賠班機延誤無須證明。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲8家產險的旅遊不便險運用區塊鏈或是自行研發技術，可快速理賠班機延誤無須證明。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

出國前可參考班機延誤免提供理賠證明及迅速給付保險金的8家產險服務，保險公司會自動抓取保戶提供的航班，一符合理賠資格時即會簡訊通知保戶。

8家產險公司旅遊不便險中的「班機延誤快速理賠」服務，目前啟動班機延誤理賠時數最優為新光產險的2小時即開始理賠。

這些產險業者透過區塊鏈、自行研發科技等技術，加速保戶的理賠服務，省卻許多文書申請手續及等待時間。在理賠金額的門檻上，多提供2~6小時，每一次定額理賠2~8千元，最多可理賠2次或是定額上限（1萬元、2萬元）、實支實付的2.5萬元二擇一方案。

▲區塊鏈技術遭炒作？挪威銀行家：不見得所有企業都需要（圖／翻攝 TechCrunch）

▲產壽險公司陸續將區塊鏈技術運用於快速理賠服務層面。（圖／翻攝 TechCrunch）

台灣產物保險表示，與中華電信合作將雲端區塊鏈服務導入旅遊綜合保險應用範圍內，透過區塊鏈與智慧合約（Smart Contract）等技術，便可就旅綜險中「班機延誤」項目，將保戶於保單所載明的航班時間及航班飛離與抵達資訊加以比對檢查，一旦確認班機符合延誤條件時，即會主動寄發簡訊通知保戶。

而國泰世紀產險還針對搭乘長榮、立榮航空或中華、華信航空國際線的保戶，更無須回傳登機資料等，直接匯款保險金入帳。富邦產險則是與華航合作串接航空公司航班資訊與保險公司理賠系統，省去申請手續，即會自動匯入保險理賠金到保戶金融帳號內。

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