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癌症險定義統一標準　保險公司：有助於減少理賠糾紛

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▲食道癌,癌症,窄頻內視鏡,光學染色,醫療,檢查,健康檢查,醫療檢查,檢查室,檢驗器材,醫療器材。（圖／記者謝婷婷攝）

▲保險局要求癌症險中癌症定義全部統一標準化。（圖／記者謝婷婷攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

從2019年元旦起，保險局要求針對22項嚴重特定傷病和癌症定義全部統一，但市場屢傳出保費要漲價、保障縮限。國泰人壽指出，這樣的調整對民眾來說是有利的，能夠降低理賠糾紛，讓判斷更為明確。

民眾若在網路搜尋「保險疾病定義」，可以看到數以萬計的懶人包與教學網站，顯見國人對於保險內容的給付項目仍有許多疑惑，過去在未統一前，各家保險公司的疾病定義不完全相同，難免讓人擔心自身保障是否有缺口，所罹患疾病是否能獲得理賠。

保險局宣布，從2019年元旦起，22項嚴重特定傷病和癌症定義標準化，要求全台的保險公司該類商品疾病定義都將採用統一標準。

國泰人壽商品部協理凃薏如指出，嚴重特定傷病疾病項目不僅在名稱上修正，對於各項疾病原定義中較模糊的部分，也都加上了更清楚的敘述。以現行「昏迷」這個疾病項目為例，原判定標準為「腦部功能衰退造成意識喪失」、「對外界各種刺激無反應」及「使用生命維持系統持續超過30天」，標準化後除將名稱改為「深度昏迷」外，並且在定義中新增「格拉斯哥昏迷指數(Glasgow Coma Scale) 」評分標準，讓判斷更為明確，減少保戶與保險公司認知不一致所產生的糾紛。

凃薏如進一步表示，疾病定義標準化對於客戶與保險公司都是利多，不僅讓客戶更瞭解自己所購買的保障及理賠判定標準，保險公司也更能為客戶規劃更完善的保障，保險商品的本質在於填補可能面臨重大的損失，疾病定義標準化後更容易進行明確的理賠認定，提供給保戶的服務品質也就更高了。

而國壽也在保險局要求癌症定義標準化後，推出新的防癌險。有別於市場上癌症保險商品以一次性給付為主流，在罹癌當下(診斷確定日在第2保險單年度以後)就能獲得12倍保額的保險金，且如罹患胃、結腸、肝、胰、氣管、肺及腦等部位的癌症，可再另外獲得6倍保額的保險金。

另只要保戶提出罹患重度癌症的證明文件，當年便可獲得12倍保額的罹癌補助保險金，化放療也有給付；罹患重度癌症後便不需再繳交保費，若保險保障期間幸運地完全都沒有罹癌，能在最後拿回1.06倍所繳保費的身故或祝壽保險金。

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關鍵字：癌症險,保險局,重大疾病,定義,國泰人壽

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