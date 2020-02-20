　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲安聯人壽總經理林順才（右）榮獲「傑出企業領導人」獎，並獲總統蔡英文接見。（圖／安聯人壽提供）

▲安聯人壽總經理林順才（右）獲總統蔡英文接見。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

安聯人壽首次參賽「第16屆國家品牌玉山獎」，就由總經理林順才拿下「傑出企業領導人」全國首獎榮耀，卓越的領導能力受高度肯定，19日獲總統蔡英文接見，並接受頒發獎項。

「國家品牌玉山獎」是全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，堪稱國家等級的品牌奧斯卡獎，以「品質、品牌、品味」的多個面向審核，肯定優質企業、領導人及產品，塑造國家品牌優良形象。

安聯人壽總經理林順才以精算背景、重視團隊等人格特質，帶領台灣安聯人壽多次寫下新契約價值（NBV）、年化新契約保費（ANP）、總保費（GWP）等三項業務指標亞太第一。

除了強化企業競爭力，另一方面，林順才重新定義壽險業「以客戶為先」的經營理念，同時他也強調「無論科技如何發展到極致，保留對人的尊重與溫度」才是最重要的價值；在他的領導下，安聯人壽首創互動介面的旗艦級數位銷售工具「安聯i探索」及智能客服機器人「Allie艾莉」。

林順才鼓勵同仁們透過換位思考、以客戶的角度出發，開發數位行銷工具或改造作業流程，符合客戶心目中數位化的真正需求；當透過數位化讓服務更便利，資訊更透明完整時，也能真正打造最有溫度的有感保險體驗。

▲安聯人壽總經理林順才榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎。（圖／安聯人壽提供）

▲安聯人壽總經理林順才榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎。（圖／安聯人壽提供）

首度參賽「國家品牌玉山獎」，便從眾多得獎者中脫穎而出，勇奪最高榮譽「傑出企業領導人」全國首獎，林順才表示，感謝國家品牌玉山獎評審肯定安聯人壽在經營實績、研發能力、品質政策、行銷服務、競爭利基、榮譽肯定及企業願景等整體表現，優秀於其他競爭企業。

林順才指出，這獎驅使安聯人壽不斷前進，持續做好經營策略兼顧質與量並進，深耕市場研究，關注民眾保障及財務規劃需求，不斷挑戰創新概念保險商品的開發，並順應FinTech數位化浪潮，為顧客積極開發更優質的數位服務平台，同時也公益關懷社會老化問題，實現深耕台灣的承諾。

「獲獎不僅是對安聯人壽，更是對我本人的一大鼓舞。」林順才說，未來期望能發揮自己多年於產業的專業經驗，為同仁裨補闕漏，往高效率的團隊再精進，也為追求最高品質的卓越績效努力。

ET快訊
美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播　這五個亞洲國家也入列
北部女發燒29天才確診…將有社區感染？台醫看法悲觀：已達臨界
LINE桌機版更新　推出五大新功能超實用
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

「新冠肺炎+流感」疫情肆虐！新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

「新冠肺炎+流感」疫情肆虐！新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

趴趴走重罰100萬　黃珊珊「沒抓到也沒用」：國際旅客全身上下就那些錢

羞恥心與健康的PK！「豹紋口罩」讓他崩潰...網羨慕：下次會有迷彩的嗎

丫頭罕見辣舞「狂開M字腿」拼了！　男友也在場…「偷瞄旁邊啦啦隊女神」全被拍

台胞證、持第二本護照恐成防疫破口！行政院：研擬做法中

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

快訊／新竹縣消保官辦公室遭廉政署搜索　縣府證實：是真的

61歲毒嬤做禮拜傳染37人…教徒恐怖內幕遭起底！　爆「教會私傳脫身攻略」

陳冠霖「雙眼紅腫」堅持上工　塗藥膏半夜痛醒：像有東西在眼睛裡鑽

不斷更新／蔣智賢開轟　悍將4比1領先味全龍

中職／統一獅找第4號洋投　已有鎖定人選

保險熱門新聞

尹衍樑罰兒惹怒金管會　南山人壽已撤下公文

新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

尹衍樑因南山人壽業績第3　親自「記兒子大過」

5月上路！車禍受傷理賠定義更明確

不當勸誘客戶買保單　國壽挨罰560萬

開發金3月前百分百併購中壽要延期

保險專家：美元保單可續為今年市場主流

一張表懂車禍調解官要看的單據

兆豐保險：37位旅客已全數完成郵輪險理賠

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

尹衍樑記兒大過　南山向金管會坦承懲處無效

快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

快訊／政院拍板：哄抬價格、囤積防疫物資最高罰500萬、處5年以下有期徒刑

快訊／政院拍板：哄抬價格、囤積防疫物資最高罰500萬、處5年以下有期徒刑

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日拍板紓困特別條例。針對哄抬價格或囤積防疫物資，政委羅秉成20日院會後記者會表示，最高將罰500萬元、處5年以下有期徒刑。

快訊／居家隔離、檢疫趴趴走！政院拍板：最高罰100萬元

快訊／居家隔離、檢疫趴趴走！政院拍板：最高罰100萬元

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

九天技藝團演出被迫取消：文化部補助緩不濟急

九天技藝團演出被迫取消：文化部補助緩不濟急

居家隔離擬補助津貼　政院明拍板定案

居家隔離擬補助津貼　政院明拍板定案

關鍵字：

安聯人壽林順才國家品牌玉山獎蔡英文

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

停課標準拍案！1校2例即全校停課

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面