貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

▲安聯人壽總經理林順才（右）獲總統蔡英文接見。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

安聯人壽首次參賽「第16屆國家品牌玉山獎」，就由總經理林順才拿下「傑出企業領導人」全國首獎榮耀，卓越的領導能力受高度肯定，19日獲總統蔡英文接見，並接受頒發獎項。

「國家品牌玉山獎」是全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，堪稱國家等級的品牌奧斯卡獎，以「品質、品牌、品味」的多個面向審核，肯定優質企業、領導人及產品，塑造國家品牌優良形象。

安聯人壽總經理林順才以精算背景、重視團隊等人格特質，帶領台灣安聯人壽多次寫下新契約價值（NBV）、年化新契約保費（ANP）、總保費（GWP）等三項業務指標亞太第一。

除了強化企業競爭力，另一方面，林順才重新定義壽險業「以客戶為先」的經營理念，同時他也強調「無論科技如何發展到極致，保留對人的尊重與溫度」才是最重要的價值；在他的領導下，安聯人壽首創互動介面的旗艦級數位銷售工具「安聯i探索」及智能客服機器人「Allie艾莉」。

林順才鼓勵同仁們透過換位思考、以客戶的角度出發，開發數位行銷工具或改造作業流程，符合客戶心目中數位化的真正需求；當透過數位化讓服務更便利，資訊更透明完整時，也能真正打造最有溫度的有感保險體驗。

▲安聯人壽總經理林順才榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎。（圖／安聯人壽提供）

首度參賽「國家品牌玉山獎」，便從眾多得獎者中脫穎而出，勇奪最高榮譽「傑出企業領導人」全國首獎，林順才表示，感謝國家品牌玉山獎評審肯定安聯人壽在經營實績、研發能力、品質政策、行銷服務、競爭利基、榮譽肯定及企業願景等整體表現，優秀於其他競爭企業。

林順才指出，這獎驅使安聯人壽不斷前進，持續做好經營策略兼顧質與量並進，深耕市場研究，關注民眾保障及財務規劃需求，不斷挑戰創新概念保險商品的開發，並順應FinTech數位化浪潮，為顧客積極開發更優質的數位服務平台，同時也公益關懷社會老化問題，實現深耕台灣的承諾。

「獲獎不僅是對安聯人壽，更是對我本人的一大鼓舞。」林順才說，未來期望能發揮自己多年於產業的專業經驗，為同仁裨補闕漏，往高效率的團隊再精進，也為追求最高品質的卓越績效努力。