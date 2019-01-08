「掃QR Code」取代紙本保單條款　9家壽險公司陸續推出

▲保險局初步同意保單條款可採電子化方式保存。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴瑞瑤／綜合報導

壽險公會日前向保險局爭取，希望能用電子保單取代紙本保單，保險局初步同意，未來保單除了親簽、告知書、基本資料維持紙本外，厚厚的保單條款可以採QR Code掃碼，或用網址下載。預計將有9家壽險陸續推出此服務，供保戶選擇。

過去民眾買保單，常常會拿到一大本的保單條款，但不符合環保。壽險公會日前向保險局爭取，希望開放電子化保單，除了符合環保效益，也能節省壽險公司的成本。

保險局初步同意，未來保戶投保，除了要保書親簽、個人資料、重要事項告知書、條款審閱期確認申明書等重要資料採紙本外，保單條款部分若經由保戶同意，可以用QRCode掃碼或是網址下載供保戶保存。

以一般壽險保單來說，過去紙本保單至少要60頁到70頁，若採電子化保單後，未來壽險保單只有不到20頁，其餘可以用電子化儲存，能夠節省掉許多紙張，壽險公司也能節省印製的成本。

但若保戶投保時選擇電子保單，但後來又向保險公司申請印出紙本保單，保險局也要求第一次不得收取費用。

其實，目前多家保險公司已經針對從網路投保旅平險，開放保戶可以自行選擇用電子保單還是紙本。而經過保險局同意，國泰人壽已經在今年1月起，針對專攻年輕人的保單、投資型保單等商品先試辦。後續包括富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、中國人壽、保誠人壽、康健人壽、三商美邦人壽等9家壽險公司也將陸續開放。