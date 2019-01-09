習近平對台嗆一國兩制　44名國際學者聯名力挺蔡英文

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

針對中國國家領導人習近平於2日發表強加「一國兩制」於台灣的談話，外交部9日表示，有來自美國、加拿大、澳大利亞、英國、法國、丹麥、瑞士等國家的44位著名學者及專家於美東時間聯名發表「致台灣人民公開信」，支持總統蔡英文嚴正拒絕習近平所提的「兩制台灣方案」。相關學者同時呼籲，台灣全體人民在這個關鍵時刻應保持團結，共同對抗中國威脅、捍衛民主制度。外交部對此表示高度歡迎與誠摯謝意。

聯名發表聲明的著名國際學者專家包括：美國紐約大學法學教授孔傑榮(Jerome Cohen)、邁阿密大學教授金德芳(June Dreyer)、美國防部前助理部長福特(Carl Ford)、哈佛大學費正清中心教授譚若思(Ross Terrill)、國際評估暨戰略中心未來亞洲計畫主任譚慎格(John Tkacik)、賓州大學教授林霨(Arthur Waldron)、美國在台協會台北辦事處前處長楊甦棣(Stephen Young)與司徒文(William Stanton)、澳大利亞莫那希大學教授家博(Bruce Jacobs)及英國倫敦大學亞非學院敎授郝任德（Michael Rand Hoare)等人。

外交部說，對於這些學者主動發起聯名公開信，支持台灣的民主自由，以及向民主台灣的全體人民致敬，外交部謹致上最深的謝意與敬意。

外交部指出，近日來美國行政、立法部門連續推文支持民主台灣，如今美國學界也結合國際學者公開支持我國，充分展現美國朝野各界不分黨派對我國的堅定友誼與支持。台灣也將持續與美國各界攜手合作，共同捍衛雙方共享的民主價值，持續深化台美在各層面的友好合作夥伴關係。