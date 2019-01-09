國、親提凍結、刪除促轉會1.6億預算　立院將上演表決戰　

▲促進轉型正義委員會。（資料照／記者徐政璿攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院臨時會9日繼續協商中央政府總預算案，針對促轉會預算，國民黨及親民黨團認為，目前促轉會無經立院行使同意權所產生的主委，要求在新任正副主委出爐前，凍結其預算1億6千餘萬元，朝野協商約40分鐘後，因仍無共識，院長蘇嘉全裁示保留5案至院會表決。

國民黨團書記長曾銘宗表示，國民黨立場清楚，在「東廠事件」後，促轉會公信力已蕩然無存，建議預算全凍結，等新閣揆重新全面改組後，才准動用這筆錢。他強調，國民黨團支持促進轉型正義，尤其是合法、合憲，又可以促進台灣社會和解的轉型正義，而不是反對它。

親民黨團總召李鴻鈞則指出，促轉會的權力、功能定位不清，以前威權時代蔣中正的功過究竟如何，不是你我說了算，他認為，若無全面改組，促轉會預算就不該通過。

不過，民進黨團總召柯建銘說，促轉會已撤銷2波司法有罪判決，明年的撤銷案件數量可能達到1萬件，這是台灣民主很重要的事情，國民黨也應該謙虛一點，當初228白色恐怖犧牲好幾萬人，現在歷史還沒看到加害者，受害者何其多。而促轉會整體預算不到總預算1%、低於1億6000萬元，加上業務費用、人事費用不可能凍結，因此不可能凍結所有預算。

時代力量立委黃國昌也說，促轉會前主委黃煌雄與張天欽引發的風波，社會上都有相當程度的譴責，這2人也辭職下台，不應該因此抹煞其他促轉會委員的努力，因此他不贊成全面改組。

蘇嘉全則回應，促轉會委員是經立委投票產生，就像人民選立委，「立委犯錯若全部改選，這樣對嗎？」全面改組是不對的方向。

由於協商並無共識，最後蘇嘉全裁示，促轉會預算部分保留國民黨團4案、親民黨團1案至院會表決，包括全數刪除促轉會1.6億餘元預算、待行政院重新提名正副主委並經立院同意後，始得動支、刪除正副主委特別費預算71萬餘元等，預計最快明天就能進行表決。