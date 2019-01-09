TVBS民調／台人對兩岸關係看法　26%樂觀、47%悲觀

▲ 總統蔡英文。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文元近日回應兩岸關係，「不接受九二共識、一國兩制，堅持台灣主權」，引發各界對台海兩岸關係得討論。《TVBS》民調顯示，民眾對於台灣未來在兩岸關係的看法，26%的民眾表示樂觀，47的民眾感到悲觀。

根據《TVBS》民調中心調查結果顯示，在兩岸關係上，47%民眾對未來一年兩岸關係感到悲觀，比例較兩年前105年底調查減少6個百分點，有26%表示樂觀，則增加6個百分點，另外27%未表示意見，可能與藍軍勝選，民眾預期地方性的兩岸交流可能增加有關。

另外，在外交處境方面，《TVBS》調查顯示，僅15%民眾對今年外交處境表示樂觀，較105年調查結果減少5個百分點，是歷年調查低點，有六成以上（62%）感到悲觀，與94年、95年的高點相當，另外22%民眾對外交處境沒有表示看法。

《TVBS》民意調查中心於108年1月2日至4日晚間18：30 –22：00進行的調查，共接觸1,081位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為161位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本920位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、等變項進行統計加權處理。