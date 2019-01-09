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連馬英九的指導教授也挺蔡英文　網友：他應是孔老師最失敗學生

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馬英九的老師孔傑榮說，若持續推動兩岸和平，馬有望提名諾貝爾獎。(圖／翻攝自YouTube)

▲孔傑榮。(圖／翻攝自YouTube)

政治中心／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅9日在臉書爆料，有44位國際學者發表公開信，支持總統蔡英文的台灣共識、4個必須，反對九二共識一國兩制，其中孔傑榮（Jerome A. Cohen）是前總統馬英九的博士指導教授。貼文一出，有網友狠酸，「他應該是孔老師最失敗的學生了」

孔傑榮（Jerome A. Cohen）又譯傑羅姆·艾倫·柯恩，是美國著名的中國及東亞法律專家，曾任哈佛大學法學院副院長，現任紐約大學法學院教授暨亞美法研究所共同主任，同時也是外交關係協會的兼任資深研究員、律師事務所的資深顧問。

孔傑榮與台灣有密切關係，馬英九在哈佛大學攻讀法學博士班時，曾是他的指導學生，而馬英九的妻子周美青也曾是他的人權事務研究助理；此外，也曾教導過在哈佛求學的前副總統呂秀蓮。

國際學者給台灣人民的公開信全文：

享有民主的台灣人民加油！

我們這封信的共同聯署人有學者、前政府文職和軍職官員，及其他台灣友人，歷經幾十年見證並讚賞台灣的民主轉型，希望藉這封公開信向台灣人民表明，在台灣歷史的關鍵時刻，我們認識到台灣應保持團結與持續的急迫性。

很顯然的，在過去兩年，中華人民共和國不擇手段試圖壓縮台灣的國際空間，以擴充其軍力作為威脅，要造成台灣的未來只有納入威權體制之中國的印象。

這些壓力累積到二０一九年一月二日，中國國家主席兼中共中央總書記習近平的談話達新高點，習近平在談話中告訴台灣人民，「台灣問題」是中國的內政，依「一國兩制」的原則完成統一是未來唯一的選項，台灣獨立是「死路」。

蔡英文總統在同一天回應習近平的談話，強調絕大多數台灣人民強烈反對「一國兩制」；她主政的政府從未接受所謂「九二共識」。她並說明，她主張的「台灣共識」是基於「四個必需」，包括中國必需接受中華民國（台灣）存在的事實，和必需尊重台灣二千三百萬人民對自由與民主的堅持。

作為國際學者、作家及前政府官員，我們深信這是正確的反應。如此反應也顯示出蔡總統在面對共產中國日增的威脅下，所展現的穩健與盡責的領導能力。

我們對台灣人民抗拒中國威脅，衛護民主制度的勇毅立場感到欽佩。但是我們擔心北京最近採取的欺騙與散佈謠言的顛覆技倆，可能播下台灣內部分裂與混亂的種子，造成北京列為對台灣動武之藉口的內部動亂──雖然使用武力構成違反聯合國憲章的侵略行為。

我們認為蔡總統是一位最具能力，知識豐富的政治人物。以她沈穩的性格和謹慎持平的立場，她不但使台灣國際地位顯著增進，提升台灣在國際間的能見度，而且堅定維護台灣得來不易的自由與民主。

正如台灣成為地區民主模範，蔡總統對強鄰侵略性霸淩所作的果決與鎮定回應，己贏得其他國家的尊敬。我們促請我們自己本國的政府也向北京表明，台灣並不是孤立無援。

台灣正處於前所未見的十字路口。它的生存正受中華人民共和國的威脅。雖然我們尊重台灣，和所有民主體制一樣，有許多內政問題必需解決的現實，但在台灣作為自由與民主國家的生存面臨更大威脅時，民主的程序應該以不影響舉國團結的方式進行。

如果不同政治立場的台灣人民不瞭解這項威脅，依舊爭紛如常，那將給手段高壓的北京領導人有機會分化台灣社會，使台灣被納入中國日益變成不可避免。這已經發生在一九四九年的東突（新疆），一九五０年至一九五一年的西藏，一九九七年的香港。這些地方受到壓迫，沒有民主與自由，應作為台灣的警訊。

我們呼籲台灣人民看清未來作為自由與民主國家，成為國際社會完整與平等成員的前景。這個過程可能緩慢和繁複，但基本要務是自己要團結支持以民主方式選出的總統。蔡總統已展現持平、彈性和堅定的風格，台灣正是需要這種領袖特質，以渡過風浪，航向更光明與安全的未來。

▲▼44位國際學者發表公開信，Jerome A. Cohen是其中一位。（圖／翻攝自44位國際學者發表公開信）

▲44位國際學者發表公開信，Jerome A. Cohen是其中一位。（圖／翻攝自44位國際學者發表公開信）

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關鍵字：馬英九,蔡英文,苗博雅,孔傑榮

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