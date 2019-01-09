再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選、主文要有標題

▲綠委陳歐珀、莊瑞雄、黃秀芳盼修公投法。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

九合一選舉公投綁大選造成各種亂象，綠委陳歐珀、莊瑞雄、黃秀芳9日與舉行記者會，表明該修改《公民投票法》，授權中選會決定公投是否應該綁大選，還是另外擇期舉辦。綠委莊瑞雄說，立法院下個會期應該就會處理《公投法》的修法。

陳歐珀說，去年九合一綁10案公投，造成很多亂象，甚至有人質疑對選舉不公，選民ㄧ邊投票，媒體ㄧ邊開票，部份選民為投票還等侯2、3小時，所以他將提案修改《公投法》，授權主管機關針對公投案數做考量，讓公投不一定要綁大選。

陳歐珀也說，公投案太多，主文太長，民眾領取選票後，可能不瞭解主文內容亂象重生，延誤投票時間，他提出修改《公投法》第9條，讓公投案提出時加上「標題」，讓民眾能快速知道自己投的是什麼案子。

莊瑞雄說，國外有許多公投制度可以讓台灣參考，像是瑞士，公投應是民主、表達社會意見，但台灣公投卻變激化對立，像這次很多案都是最後1個月才公布，最後當然只能趕時間處理選務流程，造成很多亂象。

他也指出，像以核養綠公投，很多人根本搞不清楚核一、核二都已期滿不能延役，所以建議要訂定宣傳期，說明清楚公投內容，讓公投能夠反映真實民意，讓大家了解後續影響。

莊瑞雄舉例這次禁止日本核災區食品公投，「其實是不科學的作法，所以全世界只剩下我們啦」，他對不吃這些區域的食品沒有問題，但寒假多少父母帶小孩去日本千葉縣的迪士尼玩，不就是在那邊吃東西，「這不是很矛盾嗎？」所以需要宣傳期，讓民眾知道這公投案通過後的結果，像後續我國無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），關稅可能會增加等影響，才能像瑞士ㄧ樣，透過公投，穩定社會力量，確實反映人民意見。

黃秀芳也表示，這次宣傳期太短，很多公投內容選民根本不清楚，只好拿小抄來對，因此她贊同修法解決。