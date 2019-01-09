　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選、主文要有標題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼綠委陳歐珀、莊瑞雄、黃秀芳盼修公投法。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲綠委陳歐珀、莊瑞雄、黃秀芳盼修公投法。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

九合一選舉公投綁大選造成各種亂象，綠委陳歐珀、莊瑞雄、黃秀芳9日與舉行記者會，表明該修改《公民投票法》，授權中選會決定公投是否應該綁大選，還是另外擇期舉辦。綠委莊瑞雄說，立法院下個會期應該就會處理《公投法》的修法。

陳歐珀說，去年九合一綁10案公投，造成很多亂象，甚至有人質疑對選舉不公，選民ㄧ邊投票，媒體ㄧ邊開票，部份選民為投票還等侯2、3小時，所以他將提案修改《公投法》，授權主管機關針對公投案數做考量，讓公投不一定要綁大選。

陳歐珀也說，公投案太多，主文太長，民眾領取選票後，可能不瞭解主文內容亂象重生，延誤投票時間，他提出修改《公投法》第9條，讓公投案提出時加上「標題」，讓民眾能快速知道自己投的是什麼案子。

莊瑞雄說，國外有許多公投制度可以讓台灣參考，像是瑞士，公投應是民主、表達社會意見，但台灣公投卻變激化對立，像這次很多案都是最後1個月才公布，最後當然只能趕時間處理選務流程，造成很多亂象。

他也指出，像以核養綠公投，很多人根本搞不清楚核一、核二都已期滿不能延役，所以建議要訂定宣傳期，說明清楚公投內容，讓公投能夠反映真實民意，讓大家了解後續影響。

莊瑞雄舉例這次禁止日本核災區食品公投，「其實是不科學的作法，所以全世界只剩下我們啦」，他對不吃這些區域的食品沒有問題，但寒假多少父母帶小孩去日本千葉縣的迪士尼玩，不就是在那邊吃東西，「這不是很矛盾嗎？」所以需要宣傳期，讓民眾知道這公投案通過後的結果，像後續我國無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），關稅可能會增加等影響，才能像瑞士ㄧ樣，透過公投，穩定社會力量，確實反映人民意見。

黃秀芳也表示，這次宣傳期太短，很多公投內容選民根本不清楚，只好拿小抄來對，因此她贊同修法解決。

ET快訊
曾之喬親口認他是「現任男友」！粉絲心碎祝福：你們很配
狂買5盒囤貨！好市多「爆濃神級可可」網狂推：超好喝
名醫偷情片曝光！佛堂激戰辣牙助喊：阿彌陀佛知道我愛妳

關鍵字：選舉,公投,中選會,公投法,民進黨,國會直播

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

口譯哥有加拿大籍還外派？　外交部：2016年就放棄了

民眾批拿血汗錢補助弱勢　綠委：稅收超徵與受薪階級無關

台灣免簽少一國　與薩爾瓦多斷交後雙方取消免簽優惠

怒批NCC劣幣驅逐良幣　段宜康爆這兩個頻道恐在台消失

社民黨范雲帶小黨提行政訴訟：選舉保證金排擠窮人參政

羅智強算太少！　口譯哥外派美國每月可領近270K

白宮國安會發言人推特挺台灣　外交部：誠摯感謝

影／國際若不挺台灣　蔡英文：我們要問下一個又是哪個國家呢

影／批中國隱瞞非洲豬瘟疫情　蔡英文酸：連通報都要通關密語？

蔡英文：習近平定調九二共識為一國兩制　各政黨別再提

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

韓國瑜屢挨批　李佳芬挺夫暗喻：犯錯知修正，比完美結果重要

民調／蔡英文回應習近平的表現　獲61.6％民眾滿意

王世堅斷定：蔡英文一定會幫韓國瑜 「高雄成功代表中央成功」

柯P行動競總「改版登場」！陳思宇喊話粉絲：幫思宇、市長加油

再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選、主文要有標題

王金平鋪路2020　柯文哲：我到現在為止沒有準備

吳敦義拋「美式初選」　孫大千酸：乾脆黨中央指定總統候選人

「利益迴避」不進財委會　陳思宇喊話何志偉跟進

泰國電子支付新執照通過審批　PChome Thai搶進社群商務

長期排班搶生意結怨　「恐怖運將」撞死同行畫面曝光！

想娶小三卻酒醉「求錯婚」　劈腿男懊悔po文：能拿回戒指嗎？

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

影／「工時休假不合理，明年棺材躺著你」　工會抗議客運鬆綁7休1喊告勞長

陸新批准五項轉基因生物「安全證書」　包括大豆、油菜

《妻子浪漫旅行》爆有《延禧攻略》娘娘！　首對明星夫妻曝光

「醬油之父」謝寶全獲產學大師獎！　台大4教授包辦國家講座

影／英特爾旗下Mobileye總裁：迎自駕車時代　未來「零死亡」

政治熱門新聞

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

「冷泉加熱說」惹議　文史工作者..

蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅

網友製擋泥板　高嘉瑜羞喊：不要..

低薪紅包惹議！他酸：年薪破百靠..

口譯哥月薪近270K　羅智強：..

吳敦義密會民視老董　金主獻策「..

從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆..

不敗女神等5大咖　接班高市代言..

810位女醫生半版廣告　「捍衛..

高雄觀光局長：很少人知道冷泉加..

女議員哭喊「昨晚就沒這麼好運」

胡幼偉：吳王配選總統、朱立倫當..

總預算太多　綠委：賴總辭延到下..

更多熱門

相關新聞

卓榮泰接黨主席　誓言找回老朋友

民進黨在九合一大敗，總統蔡英文辭去黨主席後，行政院前秘書長卓榮泰今天將就任黨主席，面對民進黨的困境，卓榮泰強調，要找回民進黨老朋友，包括過去退黨的蘇煥智、吳乃仁等人，「一個朋友都不能少」。

400億紅包　綠委：超徵是國家賺錢

郭信良回民進黨　謝龍介：沒開除哪來入黨

綠委：稅收超徵與受薪階級無關

400億紅包　蔡英文提3大說明：不能什麼都不做

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

全場粉都有飯吃只有E.L.F被忘了

她約會點紅酒龍蝦　結果AA制氣炸

名醫偷情影片曝光　佛堂揉撫辣牙助

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

33歲南韓花美男歌手猝死家中

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面