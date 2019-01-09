「馬辣」麻辣鍋爆侵占　公館店員私吞吃到飽費307萬元

▲「馬辣」公館店爆出副店長、襄理、經理等人，以多報少又不開明細，侵占顧客吃到飽費用進自己口袋。（圖／翻攝自馬辣官網）

記者楊佩琪／台北報導

知名「馬辣」鴛鴦火鍋專賣店爆出上自副店長下至外場經理，共謀侵占客人吃到飽費用，2年多來共侵吞307萬14元。台北地方法院依業務侵占罪，判決公館店吳姓副店長、盧姓經理，9個月有期徒刑、緩刑3年，需提供80小時義務勞務；林姓主任及方姓襄理則被判11個月有期徒刑、緩刑3年，需服120小時義務勞務。

「馬辣」的消費方式為人頭計算，鍋底任選、配料、飲料等吃到飽。根據判決，公館店吳姓副店長等4人，平日皆負責櫃台收取顧客消費款項，並開立消費明細單等事宜，卻自2013年11月1日起至2016年3月22日止，以未開立消費明細單，或將到店人數以多報少的方式，將向顧客收取的費用平分進自己口袋。

2013年11月1日至2014年7月31日，侵占112萬1994元；2014年8月1日至2015年9月30日，侵占118萬662元；2015年10月1日至2016年3月22日間，侵占76萬7358元。總計共307萬14元。直到營運經理察覺不對勁，向警方備案，全案曝光。

審理期間，4人坦承犯行，並將侵吞款項全數繳回，但強調，事件爆發後，皆於2016年5月6日晚間向檢方自首，應減輕其刑。不過法官認為，營運經理於3月25日報案，要求員警登記副店長等4人資料，並予以備案，可見當時已知侵占一事，與自首要件不符。

至於賠償、和解部分，4人除繳回不法所得，並承諾賠償18萬元，但與「馬辣」要求的1800多萬元差距甚遠，未能和解。法官認為，事件發生在公館店，「馬辣」卻以西門店、忠孝店等營業收入為標準，推算公館店的營收，進而求償，但不同分店應有不同營收，「馬辣」的主張不足採。

法官考量被告4人犯後態度尚可，也自動繳納不法所得，雖欠缺對他人財產權和誠信的尊重，又願與和解，因此判決吳姓副店長、盧姓經理，9個月有期徒刑、緩刑3年，需提供80小時義務勞務；林姓主任及方姓襄理則被判11個月有期徒刑、緩刑3年，需服120小時義務勞務。

【更多新聞】



「兼差」陪董娘出遊爽領雙薪 25歲小鮮肉讓老闆發綠光

球員兼裁判年A長照補助款300萬 北市聯醫藥劑部主任遭聲押

醉漢充「正義魔人」狂檢舉 員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑