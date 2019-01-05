鴛鴦鍋？太遜！漢代煮的是「五格鍋」　最愛大補馬鞭、鱉、河豚

▲火鍋示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

《舌尖上的中國》顧問蔡瀾1日在節目上稱「火鍋最沒文化，該消失」，引起網友討論「護鍋」，其實火鍋歷史悠久，從商周時期就已出現在生活中，鍋內還被分隔成五區塊，5種口味一次滿足！且古人愛吃的食材是馬鞭、鱉、竹筍等「進補式」吃鍋，在西漢第一代江都王劉非的墓中，就找到，名為「五格濡鼎」的豪華款火鍋。

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▲火鍋的歷史可追溯至商周時期。（圖／翻攝梨視頻，下同）

火鍋不只現代夯，在古代其實也備受追捧！早在商周時期，人們就造出了現代火鍋的原型，例如西周的「有盤鼎」，鼎底可以放碳火加熱，與下盤連成一體的鼎，方便將火源與食材同時端上桌。

▲西周的「有盤鼎」底下可放置火源。

到了漢代，火鍋類型就豐富很多，近年發現的西漢海昏侯墓，曾出土過一個銅火鍋，爐底設計方便取出燃盡的炭火，基本上跟現代火鍋沒什麼不同。

▼西漢海昏侯墓出土的銅火鍋，換火更方便。

漢代還出現「鴛鴦鍋」，考古團隊曾在江蘇盱眙縣的大雲山漢墓中，發現形製罕見的「青銅鼎」，鼎內被隔板分為五個區域，被稱為「五格濡鼎」或「分隔鼎」；這個鼎的主人，正是西漢第一代江都王劉非，作為漢景帝的兒子，曾請董仲舒任相，所以有人認為，這可能是按董子陰陽五行學說做的火鍋，吃出學問。

▼劉非愛用款「五格濡鼎」。

根據墓中食物和當時文獻記載，在劉非時代流行的食材包括牛通脊（牛外脊）、牛百葉（牛肚）、羊肚、馬鞭、野雞、雁肉（鵝）還有鵪鶉等；水產類有河豚、黑魚（烏鱧、烏魚）、鱔魚、甲魚（中華鱉）、鱖魚（花鯽魚）和海貝等；蔬菜有竹笋（筍）、蒲菜、石耳（石壁花）和蘇葉（紅紫蘇）等，這種五格的樣式。

愛吃火鍋的曹丕也曾賜給臣下「五熟釜」；現在北京故宮收藏的清宮錫製「一品鍋」，就是個非常精緻「小資」的五格小火鍋，每個鍋都有各自加熱的酒精碗，可見古人對於火鍋的愛是多麼「濃烈」。

▲清宮錫製「一品鍋」。

把肉切成片，放進滾湯裡涮的這種「常規」吃法，雖然漢代就有文獻記載，也出土過相關炊具，但具體工藝最早是記載於南宋《山家清供》一書中，作者林洪寫了一道菜，名為「撥霞供」，做法是把兔肉或豬羊牛肉切成薄片，再用酒、醬、椒等調味料醃製，等湯煮開再涮，煮熟後沾醬汁食用；可看出跟現在的涮羊肉相比，最大的不同僅僅是肉片預先調味而已。

▲乾隆曾大辦火鍋宴。

今日熟悉的火鍋樣式，大多來自清代的銅火鍋，它從歷代火鍋形式中發展成熟；清代時期，各種涮肉火鍋已成為宮廷冬日佳餚，乾隆皇帝就特別愛吃。根據史料記載，乾隆44年8月16日到9月16日期間，一個月內他就吃了27種火鍋，共計60多次；乾隆48年正月初十，還在清宮大辦530桌火鍋宴，盛況空前，算得上是火鍋死忠粉絲。