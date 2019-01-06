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餐廳老闆強坐女經理大腿　要她「從XX跨過」還強摸下體

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲餐廳老闆不僅坐到女經理大腿上，還伸手撫摸對方下體。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／高雄報導

某間餐廳的老闆「阿傑」（化名）吃早餐吃到一半，竟趁著女經理在整理資料時，起身作勢要坐到對方大腿上，還出手撫摸對方的大腿內側、下體，種種行徑都讓女經理嚇壞了，氣得對他怒吼「老闆你會不會太過分！」，之後便奪門逃出辦公室。高雄地院審理後，依法將「阿傑」判6月徒刑。

判決指出，案發當天該名女經理正在辦公桌整理資料，而「阿傑」就在一旁的木桌吃早餐，接著「阿傑」竟趁女經理開始算訂桌桌數後，從對方的右邊走到她坐的辦公椅前面，作勢要坐到對方腿上。女經理當時本來打算要滑動椅子閃躲，但因為空間太小，根本無法閃躲，只能在被觸碰到大腿的那一刻，趕忙從左側起身。

更誇張的是，「阿傑」用身體和雜物將對方堵在左側後，還要對方從他面前直接跨過去。嚇壞了的女經理只好乖乖照做，但當她打算跨過「阿傑」時，對方卻突然伸手往她的大腿內側摸去，還摸了她的下體，讓女經理嚇得跳了起來並怒斥：「你會不會太過分」便奪門而逃。

「阿傑」否認犯案辯稱，是女經理在煽動員工，但法官不採信其說詞，認為他竟然為了逞一己私慾，就對女經理做出猥褻行為，且犯後態度不佳，因此依法判他6月徒刑，得易科罰金。

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關鍵字：性騷擾,經理,老闆

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