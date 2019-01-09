「兼差」陪董娘出遊爽領雙薪　25歲小鮮肉讓老闆發綠光　

▲員工與老闆娘搭上，還被捉姦在床，老闆怒告求償100萬，法院判員工應賠40萬元精神撫慰金。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

一名服飾業老闆發現妻子與公司裡，年僅25歲的小鮮肉員工搭上，事情曝光後，2人還藕斷絲連，甚至夫妻感情遭挑撥離間，氣到告上法院，向員工求償營業損失、精神撫慰金等共約100萬元。台北地方法院判決，該名員工應賠償40萬元精神撫慰金，營業損失部分免賠。至於刑事通姦罪，新北地方法院2018年4月已判員工2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元定讞。

根據判決，該名員工於2015年進入公司，沒多久卻與老闆娘發生情愫，2人不僅利用假日安排出遊，拍下親密照片，老闆娘甚至將存摺、印章交給員工，供其花用。2017年10月，老闆娘向丈夫提出離婚，老闆察覺有問題，跟監好一陣子，在一旅館內當場逮到老婆與員工正在溫存。

姦情曝光，但該名員工與老闆娘持續以Line聯繫，「妳對我來說很特別..」等溫情攻勢，讓老闆娘招架不住，夫妻感情又更陷入冰點。老闆發現2人竟還有聯絡，氣得提告刑事侵害配偶權，民事部分，向員工求償精神撫慰金62萬元，另因員工與老婆的婚外情讓他無心工作，導致營業收入減少，認為減少的37萬多元也應列入賠償，總計共求償約100萬元。

法官認為，員工應賠償40萬元精神撫慰金，但營業損失部分，是否屬實仍有疑慮，且侵害配偶權與營業損失無法認定有因果關係，因此判決部分免賠。

【更多新聞】

球員兼裁判年A長照補助款300萬 北市聯醫藥劑部主任遭聲押

醉漢充「正義魔人」狂檢舉 員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑

郭台銘曾來請關公開示！土城順聖宮占地判拆 法官打臉祖傳論