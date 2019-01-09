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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

醉漢充「正義魔人」狂檢舉　員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲員警不滿醉漢亂檢舉，竟索賄20萬，獲輕判緩刑。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林口分局員警林威廷，受理轄區內周姓男子酒醉後，在凌晨多次檢舉社區內違規停放機車問題，最後還被周男投訴。林員不滿，恫嚇周男說要法辦，並順勢向周男索取20萬元，經討價還價為5萬元。周男匯款2萬後舉報林員收賄，林員遭起訴，一審判刑1年5月，緩刑2年。案經上訴，二審仍判林員緩刑。

判決指出，家住林口區的周姓男子，2017年6月間，因停放在自家門口停車格的機車，被人移置到紅線上，更被員警開紅單處罰。周男不滿，當天晚間飲酒後，從凌晨2點到3點多，3度報案要求警方拖吊社區周邊的違規停車車輛。當時轄區的警員林威廷（22歲）與同事值勤巡邏，獲報後到場拍照舉發違停車輛。

周男看到員警到場後，就下樓與員警爭執，員警離開後，周男竟打新北市府1999專線，指稱員警吃案，沒有認真舉發違規停車；另外周男也打電話到派出所報案，宣稱員警吃案。林員與另名同事在凌晨4點多返回周男家門，當面周男已涉妨害安寧等刑責，要周男立刻回家。周男仗著酒意，嗆聲員警說還要繼續打110報案。林員認為周男酒醉抓狂鬧事，當場將周男壓制，上銬帶回派出所處理。

周男被帶到派出所後，又嚷嚷身體不舒服，被救護車帶走送醫。但周男離開後，又打電話向新北市府陳情，投訴員警吃案。林員被折騰了一整晚，又聽到自己被投訴，怒火中燒，打電話叫周男到派出所講明白。當晚10點周男夫妻到案後，林員將周男檢舉的整疊報案單，丟向周男，揚言將他送法辦。周男道歉，林員不肯放過，順勢說「20萬，我就不法辦。」經討價還價後，改為5萬元成交。但周男沒付款，林員還打電話給周男質問，周男在8月6日上午用ATM轉帳付款2萬元後，隨即向調查局檢舉。林員被捕，並被依照貪污罪嫌提起公訴。

林員繳回犯罪所得，一審法院審理後，認為他情堪憫恕，因此再減刑，最後輕判1年5月、褫奪公權2年，並宣告緩刑2年。案經上訴，高等法院二審審理後，也認同一審見解，9日駁回上訴，仍輕判員警1年5月，並宣告緩刑2年。可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,醉漢,貪警,正義魔人,索賄,判刑,二審,高等法院,恫嚇,緩刑

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