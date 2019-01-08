洗完2寶新衣驚呆！褲子破雙洞「一穿露2瓣屁股」　媽一掰笑傻…嘶聲魔翻

▲這…這褲子是紙糊的吧！（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

過年快要到了，許多家長都開始幫小孩準備新衣服。一位媽媽就在某個夜市幫2寶添新裝，衣服回家下水後，準備要曬起來時，卻當場破到像紙糊的。儘管新衣服白買了，但原PO沒生氣，「雖然很傻眼，不過還蠻好笑的，所以就算了」看到影片後，其他人都笑噴「這是時尚啊」、「這是減壓用的，手撕款」。

「準備買給孩子過年穿的新衣服，差點漏氣」，這位媽媽在臉書《爆料公社》貼出影片笑問「這衣服是紙做的嗎？」並透露她7日晚間去某夜市準備買衣服，讓孩子過年穿新衣服。當時她挑了件童褲，老闆娘看到後就說「剩最後兩件，所以特價一件190」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲小孩穿了直接露屁屁的「2019流行破損褲」。（圖／翻攝自爆料公社）

因為家中有2寶，女網友就決定2件都買，沒想到帶回家下水洗過，洗完準備曬衣服時，她卻看到褲子背面破出2個大洞，忍不住拍下直呼「2019年最新流行的破損褲，直接露屁股」。這樣一洗，380元就形同打水漂，但原PO樂觀地說「衣服洗完變這樣，雖然很傻眼，不過還蠻好笑的，所以就算了」，還標註「#媽媽笑到肚子痛」。

看到照片後，其他人也笑噴，「其實媽媽誤會了～這是讓你自製戳戳樂用的」、「這是環保材質，不然就是拋棄式的」、「媽媽好樂觀，說不定小孩彎個腰屁股縫就破了，也是蠻搞笑的」、「真的是紙糊的」、「2019新款，蜜桃褲」、「紙紮而已嘛！還以為什麼！快去化掉它」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！