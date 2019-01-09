蘇花改17日將開放大貨車　舊蘇花將抓違規通行大貨車

▲1月17日台9丁線的舊蘇花公路，將禁行大貨車，公路總局在台九丁線蘇澳入口（如圖）設置車牌辨識系統，未申請誤闖舊蘇花大貨車，將吃罰單。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

大貨車駕駛請注意！蘇花改蘇澳東澳段1月17日開放大貨車通行後，受環評規定，台9丁線的舊蘇花公路將禁行大貨車，公路總局將採發證管制方式，開放申請通行證，並以車牌辨識系統來科技執法，大貨車誤闖台9丁線，將逕行告發。

公路總局表示，蘇花改蘇澳東澳段1月17日開放大貨車通行後，大貨車行駛台9丁線的舊蘇花公路，需申請通行證，東澳居民可向村里長登記申請，其他大貨車輛，則向該局四區工程處、監理等單位申請，詳細申請辦法，近期就會公告。

雖然蘇花改開放通行大貨車，是3點5噸以上車輛，包括砂石車在內，但載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的車輛，禁止通行，仍須走台九丁線往返。

公路總局指出，蘇花改蘇澳東澳段開放大貨車通車後，大貨車行駛台9丁線會有3個月緩衝期，緩衝期過後，未申請通行證的大貨車行駛台9丁線，將可依違反「道路交通管理處罰條例」第60條規定，開罰900元，並記違規點數，半年累積6點，可吊扣駕照。

另，公路總局已在台九丁線蘇澳入口設置車牌辨識系統，將採科技執法，若大貨車未申請通行證就走台九丁線，將逕行告發，預計緩衝期結束後，就會開始執法