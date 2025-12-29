2026高雄跨年總攻略！17組夢幻卡司　「3階段交管」捷運延後收班

▲2026高雄跨年17組夢幻卡司，粉絲嗨翻。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2026跨年倒數！「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於31日19時在夢時代前的時代大道盛大登場，活動集結海內外17組夢幻卡司，更獨家邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI獻唱。會場周邊進行三階段交通管制，高捷也加強演練，並延長營運迎跨年人潮。

▲▼台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊進行演出彩排。（圖／記者賴文萱翻攝）

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊於今（29）日進行演出彩排，現場洋溢滿滿青春能量，率先演出被網友譽為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉，成員舞步整齊劃一，成為全場焦點；接續帶來首張單曲〈Cheer it up 加大〉，女孩們把球場上必勝應援的熱血精神搬上舞臺，要讓觀眾感受高雄跨年晚會「加大、再加大」的無限熱情。

2026雄嗨趴17組卡司一次看

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木 林葦妮及阿本共同擔綱，演出卡司包括韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔。

另外還有滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA 源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie安吉等。倒數時刻後，將施放最大10吋、璀璨耀眼的「亞灣跨年花火」，為2025畫下完美句點。

▲▼2026高雄跨年周邊實施3階段交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄跨年周邊實施3階段交通管制 捷運、輕軌延後收班

市府提醒，要到現場同樂的民眾，31日當天夢時代周邊道路將實施三階段交通管制。其中，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自17時起配合人流管制，將暫停上下車服務。

建議民眾搭乘捷運前往會場，搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行即可抵達。配合散場需求，捷運與輕軌將延長營運時間，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分；台鐵亦將加開列車協助疏運。

高捷公司表示，跨年活動當天為上班日，預估下午4點半過後往活動會場人潮將逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距以疏運大量人潮。

▲跨年當天捷運延後收班。（圖／記者賴文萱翻攝）

捷運紅線自下午4點半起加密班距至4分鐘，並於凌晨12點起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車僅行駛至R19楠梓科技園區站，前往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

高雄跨年維安升級 優化異常事件SOP

此外，高捷公司為確保行車安全及提升服務水準，針對跨年活動也事前進行歹徒在凱旋站人潮聚集進行危安攻擊之多重災難模擬演練，透過內部各單位與市府交通、警察、消防、醫療等外部單位協力配合，共同救災，優化面對各項異常事件之緊急應變能力，同時每日加強巡邏並即時回報，希望提供民眾安心的搭車環境。

▲2026高雄跨年轉播資訊一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄跨年電視、網路平台、廣播轉播資訊一次看

無法親臨現場的民眾，自31日晚間19時起，也可透過多元平臺線上同步嗨跨年。電視轉播部分，無線與有線頻道皆提供服務，包括華視、年代 MUCH 台、壹電視綜合台；串流平臺則有中華電信 MOD（首頁＞2026雄嗨趴-高雄跨年晚會）、Hami Video（首頁＞2026雄嗨趴-高雄跨年晚會）、LINE TODAY、LINE VOOM。

網路直播方面，可鎖定臉書平臺陳其邁市長（https://www.facebook.com/chenchimai）、高雄市政府（https://www.facebook.com/bravo.Kaohsiung）、高雄旅遊網（https://www.facebook.com/khh.travel）、壹電視Next TV (https://www.facebook.com/NextTV) 以及壹電視Next TV YouTube頻道同步觀看。廣播部分，hit FM90.1高屏廣播電臺、FM94.3高雄廣播電臺亦提供現場直播，邀請民眾準時收看、收聽。