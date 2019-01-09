離婚10天又結婚！人夫「管不住小頭」偷吃　小三扯辯：在幫狗洗澡

▲人夫2次結婚仍不珍惜婚姻，與別的女人發生婚外情。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）



地方中心／台中報導

台中一名蕭姓男子與元配結婚2次，不料卻不懂得珍惜，竟然又跟小蜜（化名）發展出婚外情；法院審理時小蜜都不肯承認有發生性關係，僅稱「幫小狗洗澡」才會去家裡。案經上訴至台中高分院，法官認為事證明確，依相姦罪判小蜜5個月有期徒刑定讞，不得再上訴。

判決書指出，蕭男與元配第一次結婚在2009年3月2日，後來於2014年9月2日離婚，結果又再10天後第二次結婚；不料蕭男居然管不住小頭，在理容KTV認識小蜜，雙方進而展開秘密交往，分別在住處、汽車旅館發生性關係，直到身旁友人看不下去和元配爆料，全案曝光。

小蜜辯稱，當時是因為桃園的家大翻修，私人物品與小狗先暫放蕭男家，而案發當晚是去他住處幫小狗洗澡，沒有跟蕭男發生關係，也沒有去汽車旅館。她強調，在偵訊時說有發生性關係只是為了氣元配，另外在事件爆發前根本不知道蕭男有老婆。

法官審理後認為，小蜜前後供詞不一，起初表示「清楚他們婚姻關係存在」，卻在之後翻供，整體行為足見未能謹守男女交友之分際、影響他人婚姻及家庭，且犯後還不坦承犯行、沒有與元配達成和解，態度不佳，因此依相姦罪判小蜜5個月有期徒刑定讞，如易科罰金5萬元，不得再上訴。

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