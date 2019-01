牙醫偷吃人妻...鹹濕英文簡訊曝光「在裡面好爽」！綠帽夫怒告

▲牙醫和已婚人妻外遇,兩人之間的對話內容超鹹濕。(圖/示意圖非當事人/CFP)

社會中心/綜合報導

台北市一名牙醫和一名人妻疑似外遇,人妻的丈夫發現後找徵信社試圖抓姦,更在老婆的手機裡面發現用英文寫的鹹濕對話簡訊,後來也找到兩人裸體在牙醫住處的證據,打算提出妨害家庭告訴,但牙醫辯稱只是「翻譯不同」,並無曖昧意思,最後檢方認為無法證明確實有通姦,罪嫌不足不起訴。



《蘋果日報》報導,這名張姓人妻的丈夫就在2017年9月發現自己老婆的手機裡面出現曖昧簡訊,但對象不是自己而是一名羅姓牙醫,內容雖然都是英文,但極度親密與鹹濕,例如「it feels fucking great to cum in you」(射在妳裡面他X的好爽)、「U will be so loose」(你會變得很鬆),讓他感到很生氣,質問妻子之後兩人大吵一架。

事後張女離家出走,丈夫為了找人雇用了徵信社,沒想到發現妻子就在牙醫的租屋處同居,還拍到了2人裸裡在房間內的照片,感到心灰意冷,於是怒告2人妨礙家庭。今年4月,羅姓牙醫在法庭上辯稱,簡訊中的「cum」(射精)只是「come」(來)的意思,整句是只是「跟你在一起相處很開心」、「妳很狂野」等等,而且是美式口吻,並非色情,2人只是朋友關係。

這樣的狡辯讓丈夫感到很惱火,因此自行找專業翻譯來解釋。其他的曖昧簡訊包含「Last night was so sweet. Sleep well with your cuddle」(昨天晚上真的很甜蜜,有你抱抱我睡得很好)、「You will be so old and might need viagra to get hard」(你會變得很老,搞不好需要威而鋼才能硬)、「U will be so loose」(你會變得很鬆)、「I will need penis enlargement」(我要去做陰莖增大)等等。

檢察官認為,翻譯結果與被告的英文認知差異很大,但是單看這些親密對話以及2人被偷拍到的照片,只能證明張女與羅姓牙醫關係不同於一般男女,無法證明2人有通姦等行為,最後以罪嫌不足、處分不起訴。