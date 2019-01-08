牙醫偷吃人妻...鹹濕英文簡訊曝光「在裡面好爽」！綠帽夫怒告

▲牙醫和已婚人妻外遇，兩人之間的對話內容超鹹濕。（圖／示意圖非當事人／CFP）

社會中心／綜合報導

台北市一名牙醫和一名人妻疑似外遇，人妻的丈夫發現後找徵信社試圖抓姦，更在老婆的手機裡面發現用英文寫的鹹濕對話簡訊，後來也找到兩人裸體在牙醫住處的證據，打算提出妨害家庭告訴，但牙醫辯稱只是「翻譯不同」，並無曖昧意思，最後檢方認為無法證明確實有通姦，罪嫌不足不起訴。



《蘋果日報》報導，這名張姓人妻的丈夫就在2017年9月發現自己老婆的手機裡面出現曖昧簡訊，但對象不是自己而是一名羅姓牙醫，內容雖然都是英文，但極度親密與鹹濕，例如「it feels fucking great to cum in you」（射在妳裡面他X的好爽）、「U will be so loose」（你會變得很鬆），讓他感到很生氣，質問妻子之後兩人大吵一架。

事後張女離家出走，丈夫為了找人雇用了徵信社，沒想到發現妻子就在牙醫的租屋處同居，還拍到了2人裸裡在房間內的照片，感到心灰意冷，於是怒告2人妨礙家庭。今年4月，羅姓牙醫在法庭上辯稱，簡訊中的「cum」（射精）只是「come」（來）的意思，整句是只是「跟你在一起相處很開心」、「妳很狂野」等等，而且是美式口吻，並非色情，2人只是朋友關係。

這樣的狡辯讓丈夫感到很惱火，因此自行找專業翻譯來解釋。其他的曖昧簡訊包含「Last night was so sweet. Sleep well with your cuddle」（昨天晚上真的很甜蜜，有你抱抱我睡得很好）、「You will be so old and might need viagra to get hard」（你會變得很老，搞不好需要威而鋼才能硬）、「U will be so loose」（你會變得很鬆）、「I will need penis enlargement」（我要去做陰莖增大）等等。

檢察官認為，翻譯結果與被告的英文認知差異很大，但是單看這些親密對話以及2人被偷拍到的照片，只能證明張女與羅姓牙醫關係不同於一般男女，無法證明2人有通姦等行為，最後以罪嫌不足、處分不起訴。