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名醫偷情影片曝光！佛堂揉撫「辣牙助」　爽喊：阿彌陀佛知道我愛妳

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▲性愛光碟曝光後，原配才知道原來在診所上班的何女也是她老公的情婦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中名牙醫豐富，不但有個「史上最強悍小三」，被抓姦還嗆原配「沒人X」！而且有偷窺癖的豐富，偷偷在自己診間裝設針孔，拍攝自己與小三、小四做愛的畫面，但他的「可移動式聲控攝影機」不小心被妻子發現，這才驚覺，除了潘女，原來診所裡的美艷女員工竟是丈夫的小四，她寫了一封信苦勸丈夫懸崖勒馬，卻慘遭家暴，送到醫院急診，可見，那張記憶卡，對豐富有多重要！

除了小三之外，小四何女的意外曝光，也是豐富自作孽，小華說，豐富喜歡偷拍，在住家、診所、家裡的佛堂均裝設「可移動式聲控攝影機」，卻不小心被賴女發現，更糟的是，豐富太吝嗇，記憶卡重複使用，最後被還原，出現了許多不堪入目的性愛畫面。

  1. 豐富與已婚的何姓女員工在診間做愛，他還偷拍自己欣賞。（讀者提供）
  2. 除了診間，浴室、佛堂都有豐富與小三、小四做愛洗鴛鴦浴的畫面。（讀者提供）

原本，賴女取得記憶卡，寫了一封信，希望丈夫懸崖勒馬，返回家庭，她願意原諒他，沒想到豐富竟然暴跳如雷，恐嚇、逼迫賴女交出記憶卡，還將她打成重傷，送醫急救，最後她騙說記憶卡已經丟掉，豐富才半信半疑的放手，賴女告訴小華，當時，豐富拳打腳踢，盛怒的臉孔像魔鬼，她真的以為會被豐富殺掉！

豐富的診所聘請許多年輕貌美的女性員工，他的小四何女就曾任職該診所。圖非當事人何女。（翻攝臉書）

透過無意中得到的記憶卡，賴女驚訝的發現，原來診所1位有老公、面貌身材姣好的何姓女員工，竟然也是豐富的情婦！這2人在家裡洗鴛鴦浴，在診間親吻、擁抱，甚至在佛堂，當著菩薩神像前做愛，豐富還跟何女說：「阿彌陀佛可以證明我愛妳！」當然，小三潘女也有入鏡，看著丈夫自己偷拍的淫欲獸行，賴女崩潰了。

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關鍵字：鏡週刊,偷情

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