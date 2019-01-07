▲劈腿14位女代購！海關被爆收賄包庇走私，他喊冤：「妻子出軌想害我。」（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

中國遼寧省大連市一名女子日前舉報在海關工作的37歲管姓丈夫，指稱丈夫利用職務之便竟與14名女代購發生性關係，並且還接受賄賂協助黑心商人走私貨物。原PO還公布丈夫「承認出軌」的影片及對話截圖。大連海關日前表示，已經將管男進行停職調查；但管男則反咬說，全是妻子出軌才會弄他。

根據妻子在舉報信內容，管男2016年從武警瀋陽支隊轉業到地方單位，任職大連海關監管通關處查驗管理科主任科員，但他卻利用職務的權勢與人勾結，婚內長期與10多名女性發生性關係、非法同居亂搞婚外情，並且協助多位代購逃避海關查驗，曝光了管男收受賄賂、違法貪污等多項罪責。

▲舉報人詳實紀錄當事人的外遇資訊。（圖／翻攝自微博）

管妻後來還抨擊大連海關說：「我是管兆津的合法妻子，管兆津自己承認以及我調查發現，他與十幾名女性長期保持不正常性關係，而大連海關的調查結果是：經查實，他只與一名女性長期保持不正當性關係。這個數據『壓縮』是不是太大了，大連海關是去調查了嗎？」

對此，大連海關6日晚間發布官方通報表示，他們收到舉報後就已經將管男停職調查，並於2018年12月19日成立專案核查組展開調查，期間又陸續收到新的違法舉報事證和網路反映，已依照紀律監察工作程序要求將包庇走私、貪汙收賄等問題合併查處，絕對會嚴肅處理此事，接受社會監督。

▲舉報人附上結婚文件證明和當事人關係。（圖／翻攝自微博）

管男也透過媒體反駁妻子說，「我和女的在一個房間裡，就是有性關係嗎？有在床上抓到嗎？那女的只是我朋友。」強調自己根本沒有出軌，影片是因為妻子無理取鬧，他無奈之下才屈服配合；管男還說：「我沒有出軌，是她出軌了。我找到了那個男的，取了證據」、「我會向法院自證我的清白，會配合組織調查。」

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