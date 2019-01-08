摩鐵「闖紅燈」力戰小三！染血衛生紙曝姦情　人夫：看到經血會興奮

▲莊男與「小花」都否認發生性行為。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／台中報導

一名莊姓男子偷吃女同事「小花」（化名），兩人相約到汽車旅館開房，還在「小花」生理期來的情況下發生性關係。對此，「小花」辯稱，月經來時會痛到昏倒，當時只有在摩鐵休息，染血的衛生紙是擦拭過後隨手丟棄的；莊男則辯稱，看到經血會興奮，因此才把有經血的衛生紙拿來擦拭下體，否認有發生性關係。

判決指出，莊妻發現丈夫和女同事「小花」關係曖昧，因此聘請徵信社跟蹤，果真被她發現丈夫和「小花」到摩鐵開房，還在房內搜出染血的床單、衛生紙。對此，「小花」辯稱，是因為月經來了不舒服，才會到摩鐵休息，而她又擔心經血會外露，所以就拿衛生紙隨手擦拭後丟棄；莊男則辯稱，看到經血會興奮，才會拿起對方丟棄的衛生紙擦拭下體，強調兩人根本沒有發生性行為。

一審法官認為，兩人的辯詞皆不足採信，因此依妨害家庭的通姦罪、相姦罪各判兩人3月徒刑。莊男和「小花」不服判決上訴二審，而「小花」辯稱，月經來時會痛到昏倒，所以莊男才會帶她到摩鐵休息。台中高分院不採信其說詞，認為兩人的辯詞與常情有違，因此駁回上訴，全案確定。

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