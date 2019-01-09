台中名醫佛堂偷情！美艷牙助變情婦　狠逼貴婦妻成遊民

圖、文／鏡週刊

台中名牙醫豐富，不但有個「史上最強悍小三」，被抓姦還嗆原配「沒人X」！而且，豐富偷裝針孔，與小四在佛堂做愛被抓包！但知情者指控，他為了獨得夫妻共有財產，利用妻子躁鬱症，故意刺激她，讓她情緒崩潰，再拍攝影像作為法庭上攻防的證據，甚至誣指妻子偷人，抹黑到底，接著以斷水斷電、逼遷戶口，讓妻子跟遊民一樣，必須把戶籍登記在戶政事務所。

▲台中知名牙醫豐富與小三在診所偷情被逮，和小四在佛堂做愛的影像也被流出，圖為豐富鬼鬼祟祟上了一名女子的車輛，進行午餐約會。（圖／鏡週刊提供，下同）

台中市醫界許多人知道名牙醫豐富，坐擁小三、小四；他的小三潘女曾被正宮抓姦，卻在摩鐵門口對著大老婆叫囂：「沒有男人願意X你」！小三之外，他因為在自家診間、房間、佛堂偷拍做愛的畫面，記憶卡意外落到原配手上，才被抓包，原來診所的美艷女員工，竟是他的情婦。

▲去年10月豐富的妻子賴女召開記者會公布豐富性愛光碟。

儘管自己偷腥，但豐富為了獨得夫妻共有財產，竟然行文戶政事務所，將妻子賴女趕出名下房屋，不顧妻子健康狀況極差，停止健保與信用卡，讓她陷入絕境，還得像遊民一樣，把戶籍放在戶政事務所。

▲豐富自己偷拍跟已婚女員工的偷情過程。

賴女閨密「小華」向本刊投訴，她們最看不過去的，是豐富自己偷腥，卻在法庭上，將髮妻抹黑成為一個「討客兄」又亂花錢的女人，「小華」氣憤的說，豐富在妻子娘家資助下，出國留學，買了5棟房子，都被他賣掉，這些錢他怎麼不提？

▲台中知名牙醫豐富與小三去摩鐵偷情被逮，和小四在佛堂做愛的影像也流出，他卻不肯認錯。

此外，豐富明知妻子在他外遇曝光之後，罹患憂鬱症，還刻意趁她病發時故意刺激她，導致髮妻情緒崩潰，些斯底裡的叫喊著，他再偷拍下來，不但提供給法官，證明他過著「水深火熱」的日子，不堪履行同居義務。

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