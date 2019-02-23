迷糊卡友贏回壽險保單　全靠條款寫了要收到催繳費通知單

▲金融消費評議中心不定期舉辦金融消費者講座，邀請民眾參加。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

一名保戶沒注意信用卡過期導致未成功繳交保險費，過了6年才發現保單已經失效。保戶納悶根本沒有收到壽險公司的催繳通知，業者卻說有，一狀被告到金融消費評議中心後，審查委員發現壽險公司無法提出已經催繳保戶的任何文件資料，因此判應該接受保戶補繳保費並回復保單的保障權利。

委員們調查發現，保險公司說這一案的保險契約續期保險費，因為保戶信用卡扣款失敗而未能收取，陸續寄發出2次催告的提醒繳費通知單，而且還是以郵務寄送掛號信函方式寄發繳費催告通知函，送到要保書上所載地址，並提出蓋印郵戳的交寄大宗掛號函件執據為證。

但是「大宗掛號函件收據」只能證明保險公司「已交寄」催繳保費通知單，並無法證明「保戶確實已收受、已被告之」欠繳保費的通知，也就是說缺少掛號信給予保戶的簽收人簽名、印章等，才能代表保戶確實有收到通知。



既然保險公司沒有用雙掛號方式交寄保險費催繳通知，無法提出收件回執以證明保戶確實已經收到催告通知，無法證明已經履行合法的催告程序，也就不能單方面停止保單契約的保險效力，便應該讓保戶補繳保險費而恢復保單保障。

保戶勝訴主要理由

保險契約條款清楚載明，對於「催告交付保險費」一事是採取「到達主義」，也就是說保險公司應就其所寄送的保險費催繳通知函「確實已到達要保人（繳交保險費之人）」的事實，負起舉證責任。

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