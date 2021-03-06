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「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

▲「小額終老保險」7月新制上路，條件放寬每人可買3張，保額增至70萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「小額終老保險」7月新制上路，條件放寬每人可買3張，保額增至70萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

原本一生只能買2張的「小額終老保險」，今（2021）年7月1日起，放寬每人可買3張，保額增加到70萬；壽險業者接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時指出，此商品幾乎每位高齡者都有，並說明自106年2月開賣就「大受歡迎」，銷量成績之所以不錯不外乎是兩大原因，第一，低保費，相當於市場終身壽險的7折；第二，低投保門檻，例如免體檢，「所以接受度比較高」。

業者說明，台灣自2018年正式邁入高齡社會，國家發展委員會曾推估，2025年將走進超高齡社會，鑒於老年人口攀升加上少子化，未來照顧銀髮族負擔恐會增加，所以政府開始推動政策型保險小額終老，期盼無法投保的高齡者能享有基本壽險的保障。

投保族群年齡層以50幾歲居多，大部分的個案是意識到自己邁入中老年遲早希望未來能老有所終；「但也不乏有30歲以上的年輕族群投保，通常都是幫長輩買，自己順便也先買起來」。

「一般還是鼓勵民眾越早保越好。」業者強調，小額終老的優點是可以讓無法投保壽險的高齡長者、弱勢族群年老後能「老有所終」，0到82歲都能投保，不僅銀髮族，家庭支柱、青壯年都適合。

據金管會統計資料，2020年底，共有14家壽險業響應政府的小額終老保單，有效契約件數達55.45萬件，較2019年成長12.47%，保費收入15.23億元，年增8.94%；其中，投保年齡55歲以上的有效契約件數為25.35萬件，佔比45.7%，比2019年多14%。

小額終老保險從一開始每人限購 1 張、保額最高 30 萬元，到2019 年提高至每人最多 2 張、保額最高 50 萬元；今年 2021 將再提高至每人最多 3 張、保額最高 70萬元 ，預計最快在2021上半年完成調整。

業者強調，雖然是政策保險，業界都很配合，但每家保障內容還是不太一樣，民眾還是得多家比較；《ETtoday新聞雲》記者也整理出5家壽險公司的小額終老保單內容。

▲「小額終老保險」7月新制上路，5壽險一次看。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

▲「小額終老保險」7月新制上路，5壽險一次看。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

以40歲男、女性，保額50萬元，繳費20年來說，如果投保中國人壽全民小額終身壽險，男性年繳保費為1萬6,350元，女性則是1萬4,400元；若是投保富邦人壽「金來寶小額終身壽險」，男性年繳保險費1萬6,350元；女性則是14,450，「假設首、續期 以轉帳繳交保費，可享1%保費」；如果投保宏泰人壽「真心小額終身壽險」，男性年繳保險費1萬6,200元 ；女性則是1萬4,300元。

至於台灣人壽「新傳愛小額終身壽險」，則是男性年繳保險費1萬6,150元；女性為1萬4,250元。

若是50歲男、女性，保額50萬元，繳費20年，投保南山人壽「福愛2小額終身壽險」的話，男性年繳保費1萬9,900元；20年總繳保費為39萬8,000元；女性則是年繳保費1萬7,550元，20年總繳保費為35萬1,000元。

南山人壽進一步補充，20歲男、女性投保的話，男性年繳保費為11,200元，20年總繳保費為22萬4,000元；女性年繳保費為9,800元，20年總繳保費為19萬6,000元。　

有別於台灣保險公司所販售的一般壽險保單，承保年齡最多只到 65 歲，小額終老保險承保年齡最高可到84歲，因應我國人口結構逐年老化，金管會日前再次放寬小額終老保險投保條件，將金額上限提高至 70 萬元，件數也配合保險金額提高放寬為 3 件，今年 7 月 1 日上路；業者表示，投保彈性大大提升，也重申，除了銀髮族，肩負家庭重擔的三明治族，都可及早用小預算建構保障。

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