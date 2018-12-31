醫生說開刀卻遭拒賠手術險糾紛最多　國泰友邦各居申訴案比最高

▲國泰人壽。（圖／資料照）

記者李蕙璇／台北報導

2018年前三季累計壽險公司遭保戶申訴案最多的為國泰人壽，而以申訴件數占簽單契約總件人數的比率來看，則是以康健人壽的申訴率最高，其中以手術認定、業務招攬爭議最多。

回顧2018年攸關保戶的熱門壽險大事，最受注目即金管會多次修法會議中討論限縮實支實付醫療險理賠門檻及可能取消的副本理賠，還有一生限買1張的小額終身壽險、年底多家停賣失能險與3天後新防癌險全面上市等。

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金融消費評議中心為受理、評定保戶申訴保險公司案件的處理單位，其統計今年第1~3季收到民眾申訴壽險公司2,068件、產險公司836件及保經保代公司59件共2,963件。

通常市占率高、銷售總件數多的公司，所收到的申訴件數也會較多，以第1~3季累計各人壽公司申訴案件來看，最多為國泰人壽371件，其次為遠雄人壽314件、新光人壽290件、富邦人壽232件、中國人壽175件，台灣人壽148件，而全球人壽124件、三商美邦人壽99件與南山人壽84件。

再從其申訴件數占簽單契約總件人數的萬分比率來看（申訴件／銷售總件）的申訴率來看，反而最高的為AIA友邦人壽，其次為合作金庫人壽、康健人壽、遠雄人壽、安聯人壽、元大人壽、法國巴黎人壽、安達人壽、第一金人壽等。

民眾申訴人壽公司案件中，理賠類以醫療險手術、理賠認定的爭議最多，而非理賠類的則是以業務招攬爭議最高。

2018這一年來產險圈受到讀者高閱讀率事件，像是超跑車禍、有沒有買第三人責任險話題備受大家討論，花蓮北海道大地震、南台大淹水及普悠瑪翻覆意外後，住宅地震險、旅平險、意外傷害險等天災避險詢問度高，網路投保便利及寵物險改版也是熱門查詢關鍵字。（可點入以下參考新聞報導）

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