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砸97.8億元取得「國泰營區70年地上權」！全球人壽：擬開發自用總部A+級辦公大樓

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▲全球人壽取得「台北市國泰營區70年地上權案」，擬開發為自用總部。圖為全球人壽松山總部現址。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽取得「台北市國泰營區70年地上權案」，擬開發為自用總部。圖為全球人壽松山總部現址。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球人壽29日以權利金總價97億8000萬元標得「台北市松山區民生段國泰營區土地設定70年地上權案」，該案位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約2982坪，取得後將開發為全球人壽自用總部大樓。

國泰營區為近年少見的大面積、完整街廓地上權土地，基地共分南北街廓，均為四面臨路之方正基地，坐擁面積2500坪的敦北公園，正臨70米敦化北路為台北市最重要的國際觀光大道，綠樹成蔭、環境優美，深具人文氣息。

此外，國泰營區具有松山機場國門指標意義，而敦北商圈為台北市金融重鎮，企業總部及金融機構比鄰而居，為台北市重要的金融產業聚落。

全球人壽表示，自1994年正式在台灣營運以來，業務通路規模迅速成長，總員工人數已逾3000人，資產規模已突破兆元水準，為未來業務發展需要及增加投資收益，國泰營區將規劃為企業總部A+級辦公大樓。

除供自用總部使用外，全球人壽透露，其餘面積將規劃出租收益，因地理位置優越，預期租金收益佳，將可符合主管機關所定即時利用並有收益認定標準，創造良好的財務績效，致力提升成為金融服務業的標竿領導品牌。

展望未來，全球人壽將繼續秉持從各面向打造「有感」的幸福職場，取得該案開發為自用總部大樓後，將為同仁量身打造最佳的企業總部，並如同建造全球人壽希望廣場大樓初衷般，本持著以都市環境為己任，創造一個優質的生活與工作環境，也能讓同仁感受到公司溫暖的後援與陪伴，進而為公司創新績效。

全球人壽強調，將持續以穩健的財務控管及永續經營原則，在專業經營團隊的帶領之下，具體實現對保戶的永續承諾。

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