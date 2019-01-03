開年外幣保單通路大戰鳴槍　外商人壽與保經聯手拓客層

▲外幣保單2018年1~9月銷售總排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

民眾可以到銀行或是透過保經保代公司、上網買保單已是趨勢，非只能單獨向保險公司的直屬業務員買保單了，又一家外商公司開放外幣保單給保經通路銷售，再增通路戰況激烈。

過去民眾只能向保險公司買保單的行銷方式，已經大為改變，現在您可能會接到電話說「XX保險代理人公司」的電話行銷，或者拿到「XX保險經紀人公司」的名片，當然也有業務員可能會告訴你若是要買旅平險、旅行綜合險，直接上網買可以省些保費，這都是因為保單已經開放許多通路銷售的情況之下，戰場已經無遠弗屆。

2019年開年，保誠人壽即宣布攜手公勝保經共同推出外幣終身保險，也是保誠人壽與公勝保經合作的第一支提供退休族群選擇商品，顯示出透過多元化通路搶市的企圖心。而法國巴黎人壽也同日宣布再透過銀行通路銷售保單。

保誠人壽表示，與公勝保經合作是希望透過差異化的通路接觸不同客層，讓民眾有機會在眾多投資理財工具中，認識到可以透過持續給付生存金的分紅保單，做為規劃財務配置的一種選擇。

根據調查顯示，國人退休金準備不足跟心態有關，不同年齡各有各的考量重點。30歲以下的族群自覺離退休太遠，尚不需規劃；31-40歲族群認為現在儲蓄的錢應該作其他用途；41-50歲以上族群有半數認為政府退休金/年金足夠支撐自己未來的退休生活；半數自覺沒有多餘的錢做退休儲蓄。