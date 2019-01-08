陸國家科學技術獎勵大會今登場　劉永坦、錢七虎獲最高獎

▲2018年大陸國家科學技術獎勵大會8日在北京舉行。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院今（8）日舉行國家科學技術獎勵大會，中共中央總書記、大陸國家主席習近平為獲獎代表頒獎，國務院總理李克強則是代表黨中央、國務院在大會上發表講話。這次的獎勵大會共評選出278個項目和7名科技專家，其中最高科學技術獎，分別授予哈爾濱工業大學劉永坦院士及中國人民解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。

據《新華網》報導，2018年國家科學技術獎勵大會8日上午在北京舉行，大陸國家主席習近平先向獲得最高科學技術獎的劉永坦及錢七虎頒獎章及證書後，也與他們熱情握手表示祝賀；劉永坦為哈爾濱工業大學院士，錢七虎則是中國人民解放軍陸軍工程大學院士。

▲哈爾濱工業大學劉永坦院士。（圖／CFP）

中共中央政治局常委、國務院總理李克強在大會講話中，除了代表共產黨中央、國務院，向全體獲獎人員表示熱烈祝賀外，也向廣大科技工作者致以崇高敬意，向參與和支持中國大陸科技事業的外國專家表示衷心感謝。

李克強在會中提出3要點表示，除了要強化企業創新主體地位外，也要大力營造公平包容的創新創業環境，降低創新創業的製度性成本；此外，也要加強創新能力開放合作，擴大國家科技計劃和項目對外開放，在人員往來、學術交流等方面創造更多便利條件，更加廣泛匯聚各方面創新資源。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在主持大會時表示，希望廣大科技工作者以獲獎者為榜樣，堅持建設世界科技強國的奮鬥目標，堅持創新是第一動力的理念，堅定信心和決心，加快關鍵核心技術自主創新，在重大科技領域不斷取得突破，在更高層次、更大範圍發揮科技創新的引領作用。

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在會上宣讀了《國務院關於2018年度國家科學技術獎勵的決定》後，由劉永坦、錢七虎代表全體獲獎人員發言。

▲解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。（圖／CFP）

大陸國家科學技術獎勵每年評審一次，根據《關於深化科技獎勵制度改革的方案》，三大獎每年授獎總數不超過300項。經學科專業評審組、評審委員會和獎勵委員會評審，2018年度國家科學技術獎共評選出278個項目和7名科技專家。其中，國家自然科學獎38項：一等獎1項，二等獎37項；國家技術發明獎67項：一等獎4項，二等獎63項；國家科學技術進步獎173項：特等獎2項，一等獎23項（含創新團隊3項），二等獎148項。

此外，5名外籍科學家亦獲得中華人民共和國國際科學技術合作獎。至於最受關注的國家最高科學技術獎，分別頒給了哈爾濱工業大學劉永坦院士和中國人民解放軍陸軍工程大學錢七虎院士，每人可獲得人民幣800萬元（約新台幣3640萬元）。

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