確認殲-31發展艦載型號？　瀋飛公開招標光電瞄準組件

▲殲-31。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

殲-31成為解放軍下代艦載機的可能性愈來愈高，近日中國官方武器招標公告顯示，中航工業瀋飛疑似正在為隱身戰機配裝光電新設備，被視為「鶻鷹」改裝中國海軍艦載戰鬥機的標誌。過去有分析認為，艦載版殲-31預計在2023年末或2024年初入列，同時也是下一代航母的首艦入役之時。

根據解放軍武器裝備採購信息網發布招標公告中明確指出，此次是由瀋陽飛機設計研究所委托，招標一種光電瞄準整體組件。值得注意的是，其額外要求該組件必須擁有隱身能力、對海上目標的追蹤能力，以及適應載機所在環境的溫/濕度要求。

換句話說，此次招標的光電瞄準設備將裝備在瀋陽飛機設計研究所的戰機上，而該型戰機對隱身有要求，具備對海上目標的攻擊能力，並且所處的環境屬於高溫高濕的惡劣環境。綜合以上，瀋飛的這款飛機，極有可能就是中國的新型隱身艦載機，目前該所能拿出來的也就只有殲-31，幾乎側面證實「鶻鷹」已被選為中國下一代艦載機。

▼解放軍武器裝備採購信息網發布公告招標一種光電瞄準整體組件，被外界認為是殲-31上艦的重要標誌。（圖／翻攝自大陸網站）

對於殲-31上艦的可能性，大陸軍事專家張召忠認為，相較於已經為空軍設計成型的殲-20，「鶻鷹」一開始就是為海軍設計，勢必已考慮到上艦的各種問題。更為重要的是，目前唯一的艦載戰鬥機殲-15同樣是由瀋飛設計、製造、改進的，在應對海上適應性、起飛、降落等一系列問題上積累大量的經驗，「瀋飛是最有資格把這些經驗教訓用在殲-31身上」。

美國《外交學者》網站曾在2018年年底透露，解放軍已將由瀋飛推出的殲-31（FC-31）納入採購清單，期盼打造一支全新的航母編隊增強整體戰力。此外，《航空周刊》也表示，鑒於中國海軍將支付大部分的開發和測試費用，中國空軍也將採購少量的殲-31戰機。即便該機仍存在許多問題，可能需要很長時間的發展，但在目前看來，中國海軍已經有了新一代艦載機計劃。

當然最被外界受到討論無疑是殲-31總設計師孫聰曾在去年的珠海航展上，向記者回應「鶻鷹」目前狀態很好，正按照自己的計劃進行改進、升級、試飛、調整，各項工作順利進行。而這段採訪畫面被中國海軍網官方帳號所發布，更加深該機成為下代艦載機的可能性。

▼《央視》曾曝光一架神秘感十足的殲-31戰機，疑似很可能就是該機的上艦版本。（圖／翻攝自央視）