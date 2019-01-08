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解放軍45人晉升少將　「遼寧號航母」再添2星！

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦。（圖／CFP，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

進入2019年，中共解放軍也新增了45名少將軍銜，包括9名陸軍、7名海軍、4名空軍、3名火箭軍及22名武警部隊；而本次亮點是海軍晉升者中，吳宏志與顧正權均是從「遼寧艦」成長的指揮員，這代表大陸首艘航母再誕生2顆將星

解放軍陸、海、空、火箭軍4大軍種及武警部隊日前先後在北京舉行晉升少將軍銜儀式，據中央軍委主席習近平去年12月23日簽署的命令，田慶龍、李順華、高廷欣由大校軍銜晉升為少將軍銜；空軍於26日晉升少將的分別為趙永遠、王洪勳、李偉強、商建亮。

陸軍於28日晉升的有徐慶瑞、丁愛國、趙建宏、迪木拉提·納賽爾、滕安達、李明徳、李世忠、鮑澤敏、肖文錦；空軍則於29日由大校軍銜晉升為少將軍銜的分別是吳育紅、吳宏志、顧正權、周平飛、呂寶強、賴如鑫、許乃銀。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

武警部隊方面共有22名晉升少將警銜，包括柳震、趙東方、王寶音、黃少安、徐雲飛、韓榮照、王亞東、曹善貴、宗永祥、劉偉、佔有明、林海平、黨益民、張明剛、任延波、劉興立、王再發、張加宏、向明清、尹紹平、王耀斌、陳冬。

據微信公眾號「長安街知事」（ID：Capitalnews）披露本次晉升者最大的亮點是海軍「吳宏志」與「顧正權」，他們都曾在遼寧艦服役過，同時意味著大陸首艘航母再添2顆將星。據了解，吳宏志曾任海軍某新型導彈驅逐艦艦長，2013年9月以航母部隊副司令員身分亮相，去年8月調任海軍福建基地司令員。

另一位則是現任遼寧艦航母編隊政委顧正權，他曾先後擔任艦隊某快艇支隊政委、海軍蚌埠士官學校政委等職。他一直以愛護士兵為名，曾說「從嚴治軍和關愛士兵是不矛盾的，關鍵就看我們的幹部怎麼去落實」。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

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關鍵字：解放軍,陸軍,海軍,空軍,火箭軍,武警部隊,大校軍銜,少將軍銜,大陸軍武,長安街知事,田慶龍,李順華,高廷欣,趙永遠,王洪勳,李偉強,商建亮,徐慶瑞,丁愛國,趙建宏,迪木拉提·納賽爾,滕安達,李明徳,李世忠,鮑澤敏,肖文錦,吳育紅,吳宏志,顧正權,周平飛,呂寶強,賴如鑫,許乃銀,柳震,趙東方,王寶音,黃少安,徐雲飛,韓榮照,王亞東,曹善貴,宗永祥,劉偉,佔有明,林海平,黨益民,張明剛,任延波,劉興立,王再發,張加宏,向明清,尹紹平,王耀斌,陳冬

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