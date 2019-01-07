2019年十一閱兵　宋忠平：70年來規模最大的一次

▲解放軍建軍90周年閱兵在朱日和舉行。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸央視日前畫面展示「軍令（2019）1號」開訓動員令文件。軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平表示，根據慣例，今年國慶將在天安們舉行盛大的閱兵式，「並在參閱規模、亮相方隊、武器裝備上都會呈現諸多亮點」，現役國產化武器也將悉數亮相，藉此「突出解放軍實戰化能力建設成就」。

「慶祝新中國成立70週年閱兵規模應該非常大，整個閱兵方隊應該比以前更多，經過軍改，陸、海、空、火箭軍、戰略支持部隊，按照軍兵種的劃分，形成各自體系作戰的方隊都會競相亮相。從整個閱兵規模來講的話，應該更大，而且會強調實戰化能力的建設」。宋忠平說，「應該是新中國成立70年來規模最大的一次閱兵」。

宋忠平分析，「這些先進的現役的武器裝備將會成制式、成體系地亮相，並且可以預見，亮相的將全都是國產化的武器裝備，這也是一個重要的看點」，由於解放軍近年來一再強調實戰化能力，也能在閱兵上有所體現，屆時將「透過先進的武器、作戰體系的方對突出實戰化的建設能力和水平。」

他強調，「2017年建軍90週年的閱兵選擇在朱日和（指北京軍區朱日和戰術合同訓練基地，它是中國軍隊最大的，也是現代化程度最高的合同戰術訓練基地），更體現實戰內涵，而本年度慶祝的是新中國成立70週年，是國家大事，天安門閱兵雖然不同於朱日和閱兵實兵演練，但武器裝備和作戰方隊都能展示中國軍隊的實戰化能力，展示中國人民解放軍是威武之師、文明之師」。

此外，宋忠平指出，「雖然慶祝新中國成立70周年閱兵規模空前，但是也會本著節儉辦閱兵的方式，主要會減少閱兵準備的時間，把平時在演練場上、訓練場上所訓練的成果，作集中的匯報和展示」。

國慶閱兵歷來被認為是新中國慶祝建國的一項重要活動。從1949年開國大典至2009年建國六十週年，共舉行了14次十一閱兵；1949年至1959年建國十週年，共舉行了11次十一閱兵；此後，連續24年沒有舉行十一閱兵。

直到1984年鄧小平提議，中央決定恢復閱兵，並於1984年新中國成立35週年時舉行大型的十一閱兵式；天安門廣場在1999年舉行盛大的世紀閱兵式，慶祝新中國成立50周年；新中國在2009年成立60周年，為展示中國的飛速發展，再次舉行閱兵。