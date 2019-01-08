超前部署阻絕境外　南市召開防範非洲豬瘟應變會議

▲台南市長黃偉哲，在災防辦公室召開防範非洲豬瘟應變第2次工作會議，強調防疫視同作戰，要隨時做好防範非洲豬瘟疫情的萬全準備。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為強化非洲豬瘟疫情防治工作及宣導，1月8日上午台南市長黃偉哲親自在災防辦公室，召開防範非洲豬瘟應變第2次工作會議，黃偉哲強調防疫視同作戰，要隨時做好防範非洲豬瘟疫情的萬全準備，落實「超前部署、阻絕境外」的防疫政策。

黃偉哲說透過各種管道加強宣導，提醒畜牧業者及社會大眾建立正確的防疫觀念及行動，嚴正防堵非洲豬瘟疫情，也希望今天的準備是白忙一場，確保台南市養豬戶的安全。

黃偉哲表示今天召開非洲豬瘟應變工作會議，再次宣示台南市政府防堵非洲豬瘟的決心，也籲請全體台南市民防疫工作努力；台南市共有635戶養豬戶，飼養頭數約57萬頭，排名全國第4，非洲豬瘟一旦暴發，將是斷崖式的疫情處置，對台南市養豬產業之衝擊及經濟影響十分嚴峻，唯有盡力防堵疫情，才是保障養豬戶及市民健康的唯一辦法。

黃偉哲指出由於非洲豬瘟目前無藥物或疫苗可供治療及預防，發病及死亡率高達100％，各相關單位務必發揮統合力量，做好各項防疫減災工作，輔導養豬業者落實自我管理；另外，關於廚餘飼養豬隻的問題，對於沒有蒸煮設備的小型養豬戶，輔導其改用飼料餵養，而是否要全面禁止廚餘仍有待研議，以免造成環境衛生問題，若廚餘沒有經過蒸煮隨意棄置後，讓非洲豬瘟病毒曝露在環境中，造成防疫的缺口，也是一大隱患。

黃偉哲疾呼台南航空站、海巡署南部分署等相關機關，協助加強旅客及漁船作業之安全檢查，做到滴水不漏，窮盡一切努力，嚴防各種能夾帶各種肉類製品進入臺南市的管道，也提醒大眾不要因為一己之私或一時疏忽，購買境外疫區畜產肉製品，將病毒帶回台灣，危及家人的健康及防疫的漏洞，造成無可挽回的缺憾。

黃偉哲表示1月14日上午將進行台南市非洲豬瘟防疫演習，模擬本市養豬場不幸發生非洲豬瘟疫情時之緊急應變處置作為，敦促相關局處及協辦單位全力投入，借此強化非洲豬瘟疫情爆發的應變機制及處置能力。一旦不幸發生非洲豬瘟疫情，接獲畜牧場感染同時，應立即進行就地撲殺、掩埋等作業，責成農業局研擬妥善對策，必要時，也會要求台糖公司提供適當的地點，且各單位隨時加強橫向聯繫，以利防疫工作的推動。