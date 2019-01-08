桃園機場防疫現漏洞！　農委會：手提行李未經X光機

▲金門碼頭檢疫情況。（圖／記者翁嫆琄攝）

生活中心／綜合報導

中國大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，地理位置接近的台灣應該如何防疫，今（8）日找來學者研擬對策，農委會副主委黃金城在會中指出，手提行李沒有X光機，只能透過抽樣檢驗提升，無法100％防護。農委會代理主委陳吉仲私下透露，20天開罰的45件違規案，清一色都是陸客、陸配，代表中國大陸防豬瘟教育該加強。

黃金城表示，「2019年度非洲豬瘟中央災害病變中心專家會議」就是要邀請專家，討論檢疫防堵有沒有漏洞，再來各縣市會做全國演練，5個月來的防疫工作就是要將非洲豬瘟阻絕於境外，還要想要怎樣讓損失如何降到最低，近來有向行政院申請第2預備金，大概5億元，主要用於學術研究、檢疫犬、人員等項目。

「今天會公布被丟棄的死豬案例名單！」黃金城說，台灣各地陸續發現死豬屍體，7日已經跟養豬協會開過會，要求大家要回去宣導，別把弊死豬丟到河川，只要打電話給防疫所，就會有人來收，把死屍丟到河川是壞習慣。

▲各地陸續傳出病死豬屍體被亂丟 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外，黃金城指出，小三通上船、下船都會廣播提醒，要求旅客不得攜帶肉品入境或出境，X光機跟檢疫犬都有，金門地區是較嚴格。他說，小三通的托運行李、手提行李都要經過X光機，但桃機手提行李沒有X光機，因為如果手提行李也要經過X光機，那麼速度會變慢，直到入境，走紅線、綠線時才有檢疫犬，而檢疫犬也不是100％防疫，只能透過抽樣檢驗提升。

為了解決手提行李檢驗，未來客能增加X光機，或是將檢查動線向前延長。動植物防檢疫局組長彭明興說，這個部份要在10日跟關務署、航警局、移民署、桃園機場公司針對手提行李的部分討論解決。中研院謝世良特聘研究員也說，農曆年節將至，已在通關點增加20個人力，除了人力的補充，也會藉由動線的調整，好好檢驗。

▲嚴防非洲豬瘟虐台，檢疫犬在防疫工作幫了大忙。（圖／防檢局提供）

農委會代理主委陳吉仲接受中廣訪問時則說，自從將非法攜帶罰緩金額調高至20萬後，至今裁罰的45個案件，清一色全是來自中國大陸的旅客或是配偶，顯示非洲豬瘟疫情不夠透明，中國大陸也沒有教育民眾相關防疫知識。

陳吉仲認為，如果中國大陸願意向民眾宣導，出國時不要攜帶肉製品出境，就可以減少包括台灣等多個國家遭受非洲豬瘟感染的風險，「我們認為中國的疫情還在持續蔓延，目前已經超過24個省市，110多個案例，而且持續發展中，未來我們認為還會繼續蔓延，而且高峰期還沒有到，因此接下來半年是重要的防疫工作。另外，防疫也不能只靠國內。」

▲農委會代理主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）